David García, portavoz de Podemos en Avilés: "El gobierno local era como estar en un concierto de Bad Bunny, unos estaban en la casita y nosotros entre el público"

El mandato comenzó para Podemos con una fotografía de sus dos concejales, sonrientes, uniendo las manos con dirigentes del PSOE y de Izquierda Unida -con los que habían concurrido en la coalición Cambia Avilés-. Acababan de firmar el "pacto de La Fruta", un acuerdo de gobierno que es rompió en febrero del año pasado, con la salida de los morados del ejecutivo local. Desde entonces, Podemos, del que David García es portavoz, ha sido un apoyo intermitente de gobierno municipal.

¿Qué balance hace de estos tres primeros años de mandato?

El primer año diría que fue bueno. Fue una etapa de aprendizaje en la que se intentaron hacer cambios, pero este gobierno no admite los cambios, y la cosa acabó como acabó, con Podemos fuera. Desde entonces vemos una absoluta inacción e inmovilismo.

¿Fue una salida o una expulsión del gobierno?

Una expulsión. Absolutamente. Nos dijeron: "Vamos a cambiar las normas del juego y tenéis que aceptar estas otras. Y o lo aceptáis o firmo la retirada de responsabilidades de gobierno". No aceptamos porque eso no era lo firmado en el pacto de gobierno.

Izquierda Unida, que era su compañero de grupo municipal, se posicionó con el PSOE. ¿Cómo es su relación con ellos?

Bastante fría, como no podía ser de otra manera. Tenemos un día a día normal y coincidimos en muchas cosas, porque los dos somos partidos de izquierdas, pero la relación es fría.

¿Se esperaban la fractura del gobierno?

Nos sorprendió bastante. Quizás más adelante nos lo podríamos haber esperado, pero no en ese momento.

El PSOE dijo que la calle pedía la retirada de competencias. ¿Tenían esa sensación?

Para nada. De hecho siempre sentimos mucho cariño en la calle. Antes y, quizás más aún, ahora.

Pero las quejas por la programación de fiestas o la Navidad estaban ahí. De hecho, por ejemplo, este año ha sido muy aplaudido el alumbrado navideño o la celebración de grandes conciertos.

Es que misteriosamente las partidas presupuestarias para esas áreas se han incrementado desde entonces.

Esta semana se destapó una reclamación de 15,3 millones de euros del socio privado de Aguas de Avilés al Ayuntamiento hecha en diciembre y la intención del gobierno local de "rescatar" el contrato para hacer una gestión pública del servicio.

De aquellos barros, estos lodos. Aquí los principales culpables son el PSOE y el PP, que ya hace 15 años hipotecaron esta ciudad privatizando el agua. Sobre las maneras de actuar estos meses, pues bueno, diría que son las habituales del equipo de gobierno, con un oscurantismo total. Es una falta de respeto a la corporación y los avilesinos que nos hayan intentado colar 15 millones de euros por la puerta de atrás.

El PSOE dice que el origen de esa reclamación fue el rechazo a actualizar las tarifas al IPC, una medida que fue tumbada con sus votos, los del PP y Vox.

Eso es una cosa totalmente absurda, que no tiene nada que ver. Nuestro voto contrario vino porque pedimos bonificaciones en el agua a las rentas más bajas, y no se nos escuchó. Era como pegarse contra un muro.

Acusa al gobierno local de oscurantismo. ¿También era oscuro cuando ustedes formaban parte?

En nuestro caso particular diría que no. Llevábamos áreas como Deportes o Festejos, que son muy sociables, porque te obligan a estar en contacto con todo el mundo.

¿Y hacia ustedes?

Ahora que está tan de moda, diría que el equipo de gobierno era como un concierto de Bad Bunny, unos lo veíamos desde abajo y otros desde la casita.

En enero alcanzaron un acuerdo con el gobierno local para apoyar los presupuestos. ¿Se está cumpliendo?

Hay muchas cosas sin cumplir. Salvo en el área de Deportes y los patios abiertos, todo lo demás no solo no se está incumpliendo, sino que además no nos dan información. Se habían comprometido a pasarnos un informe mensual de cómo avanzaba la remunicipalización de conserjes, y nada. Y lo mismo con la urbanización del Alto del Vidriero. Es que hasta una cosa tan simple como mejorar la climatización del Conservatorio, que está presupuestada, no se ha hecho.

¿Va a tener consecuencias esta situación?

Es muy probable que sí. Toca debatirlo en nuestra propia asamblea, pero es probable que nuestros votos empiecen a no ser tan favorables.

Usted era concejal de Deportes. Una de las principales crisis relacionada con esa concejalía ha sido la relación con el Real Avilés: tanto el pago de la subvención como la concesión del estadio.

Si el gobierno se mueve en el oscurantismo, esto ya es la madre de toda la oscuridad, con informaciones contradictorias por las dos partes. Pero es el equipo de la ciudad y, desde luego, no sería bueno para Avilés que, por ejemplo, se trasladaran a jugar a Corvera.

Uno de los principales proyectos de este mandato es el desarrollo de Baterías. ¿Qué les parece la opción del Puerto?

Se nos dijo que había interés de muchas empresas, pero al final era todo humo. Al final tuvo que venir "papá Puerto" a resolver la papeleta. Vemos con buenos ojos que el Puerto crezca, pero lo que pedimos y exigimos es que esos terrenos no pueden servir de almacén de molinos eólicos, tiene que atraer empresas que generen empleo y fijen población en Avilés.

Para fijar población también es fundamental la vivienda.

Podemos sacó su ley estatal de Vivienda, y ahora el gobierno autonómico tiene que aplicarla. Y con urgencia, porque cada vez es más imposible encontrar un piso en Avilés.

¿Es cuestión de construir viviendas, topar precios, limitar la vivienda de uso turístico...?

Hay que toparlos, sobre todo en las zonas tensionadas, porque al final no vamos a poder vivir ni en los barrios y va a haber que salir de Avilés. Y, por supuesto, ofrecer suelo público al Principado para que construya. Sobre las viviendas de uso turístico, diría que aún no son un problema en Avilés.

Queda un año para las elecciones. ¿Le gustaría repetir como candidato de Podemos?

Me voy a presentar a las primarias de Podemos y ya será la militancia la que decida.

¿Se ve concurriendo solo o de nuevo en coalición?

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Al final en este partido quien elige es la militancia. Nosotros siempre tendremos la mano tendida para negociar. Aunque ahora no somos nosotros quienes tienen que tirar de este carro. Izquierda Unida no ha soltado la mano del PSOE.