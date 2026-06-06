Irene Escolar toma el relevo de Pablo Berger y Javier Cámara en la Cátedra de Cine

La Cátedra de Cine de Avilés recibe este martes día 9 (19.30 horas), a la actriz Irene Escolar (Madrid, 1988). El Centro de Servicios Universitarios acoge el encuentro y contará con entrada libre hasta completar aforo. La actriz conversará con Paula Ponga, periodista y subdirectora de la Cátedra.

Escolar pertenece a la quinta generación de la estirpe Gutiérrez Caba y ha construido una de las trayectorias más sólidas de su generación en cine, teatro y televisión.

En la gran pantalla ha trabajado con directores como Carlos Saura, Jonás Trueba, José Luis Cuerda y Hugh Hudson, con títulos como "Bajo la piel de lobo", "Altamira" o "Un otoño sin Berlín", película por la que ganó el Goya a mejor actriz revelación. Recientemente ha sido nominada al "Max" de teatro por su papel protagonista en "Personas, lugares y cosas".

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En televisión es conocida por series de gran seguimiento como "Isabel", "Paquita Salas", "Las abogadas" o "La Ruta". Su formación teatral incluye estudios con Cristina Rota, el Teatro de la Abadía y la Bienal de Teatro de Venecia, donde trabajó con directores de la talla de Declan Donnellan, Thomas Ostermeier y Jan Lauwers. Sobre las tablas ha colaborado con Pascal Rambert, Álex Rigola, Miguel del Arco y Andrés Lima.