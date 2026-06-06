IU apoya la implantación de la tasa turística en Avilés: "Es necesario el retorno a los servicios públicos de los ingresos

Izquierda Unida apoya la implantación de la tasa turística en Avilés. La agrupación local de IU destaca que consideran que el repunte en las cifras de visitantes que ha vivido la región en general, y la comarca en particular, en los últimos años, hacen necesario "planificar, evaluar e implementar medidas que garanticen la sostenibilidad de nuestro territorio, la prestación de los servicios públicos y el equilibrio entre turismo y calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas". "Negar una ecotasa sería negar la necesidad de percibir recursos que permiten sostener servicios públicos como la sanidad o transporte, inversiones en nuestros barrios o actividades que repercuten en nuestro beneficio", defiende la secretaria de organización de IU Avilés, Llarina González.

"La tasa turística es una realidad en multitud de ciudades, comunidades y países, y nunca supuso un descalabro para las cifras turísticas, la hostelería, el comercio local o la competitividad como intentan decir algunos grupos políticos. Para nosotros, el turismo no debe entenderse como una cuestión de competitividad entre municipios, sino que ha de abordarse de manera integral, con una visión de conjunto y poniendo por delante la necesidad de establecer un turismo sostenible que permita a nuestros vecinos y vecinas seguir viviendo en sus pueblos y ciudades sin sentirse atrapados por un turismo devorador que no respeta las dinámicas del territorio", destaca González, que resalta que Avilés es hasta ahora el municipio asturiano de mayor tamaño en anunciar su intención de adoptar la tasa turística.

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Sobre qué hacer con esos ingresos, González mira hacia grandes municipios españoles y lo que vienen haciendo con estas tasas. "Hay diferentes proyectos interesantes en otros lugares, como Barcelona, donde anunciaron que parte de los ingresos de la tasa turística irían destinados a sufragar los gastos de la iluminación navideña. Proyectos que permiten tener un desarrollo finalista de estos ingresos y que repercutirían directamente en nuestra ciudad y en el beneficio de nuestros vecinos y vecinas", apunta González.