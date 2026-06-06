Mina Longo, cantante: "Si Rocío Dúrcal escuchase uno de mis conciertos, me gustaría que pensase que canto sus canciones con mucho respeto"

Tras llenar el Teatro Jovellanos de Gijón y el Teatro Filarmónica de Oviedo, la cantante gijonesa Mina Longo llega este domingo, 7 de junio, al auditorio del Centro Niemeyer de Avilés. Será la última parada de su gira por Asturias con el espectáculo "Amor eterno", un homenaje a Rocío Dúrcal.

¿Qué se va a encontrar el público de Avilés el próximo 7 de junio?

Se encontrará a 12 músicos en el escenario y un respeto total por todas las canciones de Rocío Dúrcal con los arreglos originales. No quisimos cambiar nada, ya que el objetivo es hacerle un homenaje como es debido, con las canciones como son, sin versiones. Queremos homenajear a la que fue mi referente y una de las artistas más grandes que ha dado este país. Por eso, encontrarán mucha verdad. Va a haber lágrimas seguramente, risas y un poco de todo.

¿Qué tiene de especial actuar en un escenario como el del auditorio del Centro Niemeyer?

Es mi primera vez en el Niemeyer, y no solamente es muy especial, sino que tenía muchísimas ganas. El Centro Niemeyer es una institución en Asturias, conocido en España e internacionalmente. Me apetecía muchísimo que esta gira por Asturias terminara aquí.

¿Cómo vive la acogida que está teniendo este homenaje a Rocío Dúrcal?

Pues la verdad es que está siendo maravilloso, porque el Niemeyer está prácticamente lleno a falta de unos días para el concierto. Estoy más que feliz de poder llevar la gira a Avilés, porque es la ciudad que me faltaba. Lo había hecho en Oviedo y en Gijón, también con un lleno absoluto. Es un sueño cumplido actuar allí. La acogida ha sido tremenda tanto en Asturias como en Madrid, donde estrené el tour hace justo un año, en el Teatro de La Latina. Estoy muy, muy contenta la verdad.

¿Cómo afronta el reto de interpretar grandes temas de Rocío Dúrcal cada vez que se sube al escenario?

Su repertorio siempre fue muy exigente, con mucha variedad, tanto en mariachi como en banda. "Tu mujer" o "Ya te olvidé" son temas que son más de banda con batería, por ejemplo. Yo me exijo mucho, porque siempre he querido interpretarlas en los tonos originales. Creo que, para hacerle un homenaje a una de las artistas más grandes de este país, había que hacerlo así o, si no, no lo hacía. Realmente lo afronto con mucha fuerza. Sobre todo con la que me dan los asturianos.

¿Qué fue lo primero que le cautivó de Rocío Dúrcal?

Cuando era pequeña, lo primero que vi fueron sus películas, "Canción de Juventud" y "Rocío de la Mancha", entre otras. Me impresionó muchísimo su voz y su cara de ángel, me transmitió muchísimo, y yo desde ese primer momento quise ser una Rocío Dúrcal. Me inspiró muchísimo. Tanto, que las rancheras fueron el inicio de mi carrera. Empecé con 11 años cantando "Fue tan poco tu cariño" o "Me gustas mucho". Siempre llevé sus canciones muy cerca y, después de fallecer, vi la oportunidad de hacerle un homenaje a esta gran artista.

¿Hay algún tema del repertorio que le emociona especialmente al cantar en directo?

El espectáculo se llama "Amor eterno" por la canción del mismo nombre. Estuve mucho tiempo sin poder cantarla, porque era una de las canciones que más le gustaban a mi padre, que falleció cuando tenía 14 años. El espectáculo se llama así no solo por la canción, sino también por ese amor eterno que me está dando el público y por todo el amor que le tengo yo a esa artista.

¿Qué aporta al espectáculo la compañía de los mariachis y la banda?

La banda da frescura a esos temas que Rocío Dúrcal interpretó en su momento. Los mariachis le dan todo el poderío con las trompetas, los violines. Es un recuerdo a todo lo que conlleva la carrera que comenzó ella en México, que fue a lo grande. Siempre están presentes en la mayoría de sus canciones. Nosotros queremos transmitir con la banda y los mariachis que la fusión queda muy bonita y hacemos canciones donde todos los músicos interactúan juntos. Es algo increíble, suena a lo que Rocío Dúrcal siempre llevó, que fue estar rodeada de grandes músicos y de grandes cosas como era ella.

Si Rocío Dúrcal asistiera a uno de sus conciertos, ¿qué cree que pensaría?

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La verdad es que me hubiera encantado poder ir yo a uno de los suyos. Aunque en este caso, yo solo quiero que pudiera pensar que lo que hago es algo con muchísimo respeto y con muchísimo cariño. Todo para alguien que fue muy importante en mi vida, un referente musical. Pero que también viera que se la quiere, se la admira y, sobre todo, se la respeta.