Niños y cofradías dan vida al Corpus Christi de Avilés con misas y alfombras elaboradas
La celebración religiosa en Avilés, que cuenta con más de quinientos años de historia, incluirá este domingo una procesión que partirá de San Nicolás de Bari
I. G.
La comarca de Avilés ultima los detalles para la celebración del Corpus Christi, que se conmemora este domingo. La cita de Avilés comenzará al mediodía con una misa en la parroquia de San Nicolás de Bari, en la que participarán los niños que han hecho la Primera Comunión este año y que posteriormente formarán parte de la procesión posterior.
La cofradía de Los Dolores, que lleva once años poniéndole sal al Corpus, ha confeccionado tres alfombras: en la primera, luce un cáliz con la hostia sobre un mar con una cita del Evangelio; la segunda tiene señaladas las paradas que hace el Papa en su viaje apostólico a España con su logo; y en la tercera, la que elaboran los cofrades más jóvenes, figura una cruz con corazones y pequeños cálices. Estas y otras alfombras se dispondrán en el entorno de San Nicolás de Bari, aunque también se colocarán en el entorno de San Antonio de Padua y en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. Algunas de las decoraciones también están confeccionadas con flores.
La procesión del Corpus Christi en Avilés tiene más de quinientos años, la primera de la que hay registro data allá por 1499. En Los Campos (Corvera), ya el viernes se decoraron algunas alfombras en el interior del templo. Y en Solís celebran una misa sacramental del Corpus Christi a las 12.30 con gaita y tambor y la agrupación coral de Cancienes. Después habrá una sesión vermú y comida de convivencia y la inauguración de una exposición de pintura, talla de madera y trabajos en forja de los artistas locales Toni Solís, Juan Pedro Serrano y Víctor Ángel García en las escuelas de Rodiles.
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