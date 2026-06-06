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USO de Saint-Gobain convoca una concentración en la fábrica de La Maruca

La organización sindical considera necesario dar un paso al frente ante la falta de respuesta de la dirección de la multinacional

Instalaciones a Saint-Gobain en Avilés

Instalaciones a Saint-Gobain en Avilés / Miki López

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S. F.

Avilés

La sección de USO Industria en Cristalería convoca para este próximo día 9 (de las 12.00 a las 16.00 horas) para denunciar la situación de varios trabajadores de una subcontrata que han estado sometidos a una presunta cesión ilegal de trabajadores y es que, según USO, estos trabajadores desempeñaron sus funciones junto a la plantilla de Saint-Gobain con las mismas órdenes, medios y organización, pero sin los derechos y garantías laborales que les corresponden.

“Tras agotar la vía del diálogo y no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la dirección, consideramos necesario dar un paso al frente. Más de 100 firmas de compañeros y compañeras respaldan esta reivindicación”, apunta la sección y añaden: “Hacemos un llamamiento al conjunto de las secciones sindicales para que se sumen a esta iniciativa y muestren su apoyo a estos trabajadores. El comité de empresa debe estar del lado de quienes ven vulnerados sus derechos”.

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