USO de Saint-Gobain convoca una concentración en la fábrica de La Maruca

La sección de USO Industria en Cristalería convoca para este próximo día 9 (de las 12.00 a las 16.00 horas) para denunciar la situación de varios trabajadores de una subcontrata que han estado sometidos a una presunta cesión ilegal de trabajadores y es que, según USO, estos trabajadores desempeñaron sus funciones junto a la plantilla de Saint-Gobain con las mismas órdenes, medios y organización, pero sin los derechos y garantías laborales que les corresponden.

“Tras agotar la vía del diálogo y no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la dirección, consideramos necesario dar un paso al frente. Más de 100 firmas de compañeros y compañeras respaldan esta reivindicación”, apunta la sección y añaden: “Hacemos un llamamiento al conjunto de las secciones sindicales para que se sumen a esta iniciativa y muestren su apoyo a estos trabajadores. El comité de empresa debe estar del lado de quienes ven vulnerados sus derechos”.