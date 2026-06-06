Veolia enfría la remunicipalización del agua en Avilés: "Nos ceñimos al contrato, no nos vamos a meter en polémicas que derivan de la vida política"

La remunicipalización del agua en Avilés tendrá que esperar a 2034. Esa es, al menos, la expectativa que trasladan desde Asturagua-Veolia, el socio privado y mayoritario de Aguas de Avilés, después de que el gobierno local anunciase su intención de "rescatar" la concesión del servicio para retomar la gestión pública del agua tras recibir una reclamación de 15,3 millones por parte de la empresa. "La realidad es que nosotros nos ceñimos al contrato y a la correcta aplicación de las revisiones quinquenales. Como empresa, no nos vamos a meter en polémicas que derivan de la vida política de la ciudad", sostienen fuentes de la compañía consultadas por LA NUEVA ESPAÑA.

Desde Asturagua-Veolia insisten en que el centro de su actividad son los usuarios y la prestación ordinaria del servicio. La compañía evita entrar en el debate político abierto entre gobierno y oposición y también rehúye valorar los planes municipales para explorar una alternativa de gestión pública. "Queremos seguir prestando este servicio con la misma calidad y normalidad que hasta ahora, manteniéndonos al margen de cualquier polémica. Desde que comenzamos a gestionar la red de aguas, la mejora ha sido sustancial", señalan desde la empresa, que reivindica las inversiones realizadas durante los más de quince años que lleva gestionando la red de aguas avilesina y asegura que su prioridad continúa siendo garantizar el suministro a los ciudadanos.

La concesionaria admite, sin embargo, que el proceso de renovación de infraestructuras no ha concluido. "Es cierto que todavía hay zonas de Avilés en las que debemos seguir trabajando para avanzar en su modernización, y eso hace inevitable que, puntualmente, tengamos que realizar cortes. En todo caso, siempre procuramos programarlos en horarios que generen la menor molestia posible a los usuarios", explican las mismas fuentes. Asturagua-Veolia defiende así que las interrupciones ocasionales del suministro responden a actuaciones de mejora y mantenimiento necesarias para continuar renovando una red que, según sostienen, presenta una situación muy diferente a la que encontraron cuando asumieron la gestión.

Conflicto abierto

La posición de la empresa llega en uno de los momentos más delicados desde la constitución de Aguas de Avilés, la sociedad mixta creada en 2009 y operativa desde enero de 2010. Actualmente, Asturagua-Veolia controla el 76% del accionariado, mientras que el Ayuntamiento posee el 24% restante, aunque conserva la mitad del consejo de administración y el voto de calidad de la alcaldesa. El origen del enfrentamiento se encuentra en la reclamación presentada por la compañía para percibir la compensación económica contemplada en el contrato vinculada a la Tasa Interna de Retorno (TIR), fijada en el 4,48%. Según la interpretación de Asturagua-Veolia, las revisiones quinquenales previstas en la concesión deben garantizar esa rentabilidad mínima pactada para el socio privado. La empresa sostiene que su reclamación responde exclusivamente a la aplicación de las condiciones contractuales firmadas en su día y no a una decisión política o estratégica relacionada con el debate actual sobre el futuro de la gestión del agua en Avilés.

El Ayuntamiento de Avilés, por el contrario, rechaza esa interpretación. El gobierno local sostiene que la reclamación de 15,3 millones de euros no se ajusta al contrato y defiende que la rentabilidad de la concesión no puede analizarse únicamente sobre el quinquenio 2019-2024, sino sobre el conjunto de los 25 años de vigencia del acuerdo, que concluye en 2034. Además, el Ejecutivo vincula el origen inmediato del litigio al pleno del 31 de octubre de 2025, cuando PP, Vox y Podemos rechazaron la actualización de las tarifas conforme al IPC. Según el gobierno local, aquella decisión desencadenó el posterior recurso contencioso presentado por Asturagua.

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Cruce de reproches

Mientras tanto, la batalla política sigue creciendo. La oposición acusa al gobierno de opacidad porque hizo una provisión contable de los 15,3 millones de euros en la Cuenta General de 2025 sin, presuntamente, comunicar al resto de grupos municipales que su origen estaba en la reclamación del socio privado del agua. Mientras, desde IU considera que la reclamación demuestra que el modelo de sociedad mixta ha llegado a un punto de ruptura y defiende la gestión pública del servicio. En ese contexto, el respaldo del Principado a la búsqueda de alternativas ha elevado el debate a una nueva dimensión institucional.