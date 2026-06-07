El Corpus brilla con alfombras de sal, fe y más de un centenar de niños de Comunión

Color, sal, fe y flores. Avilés ha llenado las calles por el Corpus Christi. "Es una de las fiestas predilectas de la Iglesia", señala Marita Fernández, catequista desde hace quince años durante su última procesión como tal. Acompaña a siete pequeños que han tomado la Primera Comunión este año, siete de los aproximadamente 150 que desfilaron por las calles, niños y niñas ataviados para la ocasión en un día feliz. Claudia Domingo, Miguel Peláez, Pablo Vigo tomaron la Comunión en San Nicolás, Leo Sierra y Einer Solís lo hicieron en La Magdalena y Celia Casares e Iris Fernández estaban encantadas con su vestido. "Me lo estoy pasando muy bien", expresó Casares.

El arcipreste de Avilés, David Cuenca, fue el encargado de oficiar la misa del Corpus Christi en la iglesia de San Nicolás de Bari, un templo abarrotado mientras decenas de fieles se tuvieron que conformar con esperar fuera al inicio de la lucida procesión.

Varias alfombras hechas con sal llamaban la atención de los avilesinos, confeccionadas con mimo por los miembros de la cofradía de La Dolorosa con una cita del Evangelio, con las paradas del Papa en su viaje apostólico a España y una muestra de una cruz con corazones y pequeños cálices que elaboraron los cofrades más jóvenes. Juegos de colores de sal, que los niños de Comunión rodearon sin pisar tras bajar de la campa a la calle San Francisco, donde estaban esperando los miembros de las cofradías penitenciales y de gloria que también participaron con sus estandartes en esta celebración. Para la catequista Sara de Prado, de Sabugo, es el día "más esperado del año". "Es una celebración especial", añadió ante la sonriente mirada de los pequeños que llenaban las calles mientras sus familiares les hacían fotos vestidos de Comunión.

Los chicos solían vestir de marineros y almirantes, las chicas hacían lo propio con el tradicional vestido blanco impoluto de Comunión. La comitiva continuó el trayecto a pie por El Parche y después por La Ferrería. A mitad de camino, Javi Gómez Presa, "El Ángel de Javi" esperaba en la plaza Alfonso VI a los niños que como él han comulgado este año. "Hizo la Comunión el sábado pasado en el Corazón de María, en Oviedo, y hoy comulgó por segunda vez", señaló su madre, Ana Presa, que le fotografiaba al paso del resto de pequeños.

El sol fue también protagonista de una fiesta que se conmemora en Avilés desde finales del siglo XV y cuenta con una gran tradición. La calle La Ferrería estaba llena, a rebosar, al tiempo que los niños llegaban a la altura de la iglesia de San Antonio de Padua, donde la feligresía había decorado un pasillo de flores, de claveles, margaritas, rosas y hojas de pino y dos alfombras, una con motivo del año jubilar y otra por el 800 aniversario del fallecimiento de San Francisco de Asís.

El arcipreste de Avilés, David Cuenca, tomó la custodia con sus manos y se dirigió a la campa acompañado de varios religiosos para bendecir el entorno de esta estación penitencial, la primera de las dos existentes en la procesión, donde llovieron pétalos de flores. "Los niños van preciosos, cómo me gusta el Corpus todos los años", comentaba una mujer en la calle de La Ferrería al paso de la procesión.

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La comitiva se desplazó después en dirección a la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery, donde un vistoso pasillo central daba la bienvenida a los religiosos, niños y cofrades que formaron parte de esta "gran fiesta de la fe católica" en la que los niños sonreían y lucían los trajes de Comunión de su recién confirmada cristiandad tras su bautismo en los últimos compases de la pasada década. Y con esas, Avilés volvió a disfrutar de una mañana soleada con motivo del Corpus. "Suele hacer buen tiempo este día", indicó María del Carmen Sánchez, una de las asistentes a esta celebración en la que brilla el color de la decoración de las alfombras, la sal, las flores y brota la fe.