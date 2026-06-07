Daniel González, único candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés: "Asturias está maltratada por las administraciones de las que depende la concesión de ayudas; nos falta voz en Madrid"

Daniel González será proclamado presidente de la Cámara de Comercio de Avilés el próximo 17 de junio. Su candidatura viene avalada por el sector industrial de la comarca. Afronta esta etapa nueva con sosiego, desde la experiencia de los cuatro años precedentes que, dice, estuvieron marcados por el rigor económico y la defensa del empresariado, además de la buena relación con el resto de cámaras de la región que ha fructificado en más acuerdos de colaboración. González (Avilés, 1975), propietario de Digitec Inversiones, entiende el liderazgo cameral como una acción cercana a las empresas y conectada con la realidad económica del territorio. Agradece el respaldo recibido y celebra el éxito de participación en unas elecciones de las que la Cámara ha salido reforzada. “La Cámara ha vuelto y vuelve a ser relevante”, celebra Daniel González en esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, la primera antes de iniciar su segundo mandato al frente de la institución cameral.

¿Qué diferencia este proceso electoral con el de 2022, cuando se presentó por primera vez?

La diferencia es el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido durante estos cuatro años, si bien es cierto que llevo en la Cámara desde 2018. Estuve con el presidente Luis Noguera al frente de la comisión de Comercio Interior, pero no es lo mismo. La atención y la responsabilidad que asumes con la presidencia de una institución centenaria como la Cámara de Comercio es muy diferente a cuando solo eres un miembro más del Pleno. Se nos ha elegido para tomar decisiones, a veces difíciles; quiero decir que la responsabilidad del presidente del comité ejecutivo es tomar esas decisiones siempre en beneficio de la propia corporación y del interés general de la sociedad, de la comarca de Avilés y de las empresas en particular.

¿Quién quiere más a la Cámara: los empresarios, la ciudad, el Ayuntamiento?

Los empresarios porque es a quien representa. Es una institución que tiene muy buena imagen entre la ciudadanía. Ha mejorado muchísimo su presencia, su capacidad de influencia y, por supuesto, los servicios que prestamos a las empresas de la demarcación.

¿Qué pasaba antes del año 2022?

Fueron años en que la Cámara dejó de tener presencia en foros fuera de Avilés. Me refiero a la propia Cámara de Comercio de España o a la tramitación de leyes, por ejemplo, en la Junta General. Eso es algo que nosotros hemos recuperado. Además, hemos consolidado relaciones con el tejido asociativo, con otras patronales, con colegios profesionales, con otras instituciones, etc. De hecho, hemos pasado de uno a cinco acuerdos y convenios con el resto de cámaras. Nos hemos incorporado a las cámaras del Arco Atlántico, a las del Camino de Santiago y a foros más allá de nuestras fronteras. Creemos que la Cámara debe tener la representación que merece en una comarca eminentemente industrial, que es pulmón de creación de empleo y de riqueza en Asturias. Y vamos a seguir trabajando en ello.

En el pleno de la Cámara se sienta un hostelero y un metalúrgico y, sin embargo, el peso económico de la industria es más relevante.

El peso mayor del pleno lo tienen, precisamente, las empresas industriales. Tenemos a Arcelor, a Gonvarri, a Daorje, a Asturiana de Zinc, a Talleres AMG, a Fertiberia, a Daniel Alonso, tenemos un montón de empresas: Asturfeito, Asturmadi, son todas industriales…

Sin embargo, el voto del hostelero vale igual que el de un empresario del metal.

En democracia suele ser así. Esto se compensa con el número de vocales que tiene cada sector económico. El peso industrial se escucha porque esta comarca es una comarca eminentemente industrial.

Afronta un mandato con proyectos industriales muy relevantes para la comarca en los suelos de Baterías, los de la antigua Alcoa… ¿Cuál es la reclamación de los empresarios al respecto?

Para la próxima legislatura tenemos un rumbo claro. El eje vertebrador del futuro industrial de Avilés va a ser el Puerto de Avilés y la ría. Por eso he tenido el empeño de aumentar el peso que van a tener en el pleno empresas vinculadas con el Puerto. Hemos incorporado, por un lado, la actividad deportiva y lúdica, representada por la Marina de Avilés, y por otro, la empresa de remolcadores que presta servicios a los buques. Tenemos también a la Nueva Rula de Avilés, que ya estaba presente, y hemos sumado al comité ejecutivo a Alvargonzález. Por tanto, vamos a hablar mucho en la Cámara del futuro industrial, pero vertebrándose en el eje del Puerto. Más allá de eso, en la propia comisión de Industria vamos a incorporar a estas nuevas empresas que han entrado a formar parte del Pleno, Asturmadi o Asturfeito. Y, a mayores, tengo intención de proponer al comité ejecutivo la creación de una nueva comisión relacionada con una de las necesidades más importantes de la industria: infraestructuras.

En Avilés se lleva hablando de la Ronda Norte desde tiempo inmemorial.

El crecimiento industrial para los próximos años va a estar muy ligado a las infraestructuras, empezando por el desarrollo del propio anillo eléctrico, que tanto van a necesitar nuestras empresas, pero es que ahí podemos hablar de las conexiones ferroviarias, de la Variante, del soterramiento, de recuperar la presencia de Iberia en el Aeropuerto Asturias. La Cámara de Avilés va a alzar la voz y a reclamar las infraestructuras que la comarca necesita para el desarrollo socioeconómico.

Iberia comenzó en el Aeropuerto de Asturias en 1968 con la ruta a Madrid y en 2026 la ha dejado sin que apenas se escucharan voces en contra.

Nosotros sí que trasladamos nuestro descontento en los canales que nos corresponden. Y lo que nos contestaron fue que el número de plazas netas a Madrid iba a aumentar con la llegada de Air Europa y las que ha aportado Volotea. Lo que pasa es que cuando vuelas con Iberia, sobre todo para vuelos de negocios internacionales, es importante que tu destino sea la T4 de Barajas y no la T2. Es un factor muy determinante.

Se les ha escuchado decir que la conexión ferroviaria de Avilés a Madrid no servía para los empresarios.

El Alvia de Avilés a Madrid viene muy bien para el turismo vacacional, pero no es suficiente para el de negocios. Los empresarios de Avilés vamos a Oviedo a coger el tren. Para no meter más frecuencias nos dicen que no está siendo demasiado utilizado, pero eso no es verdad: si quieres ir a Madrid desde Avilés y regresar luego a la villa, en vez de una noche en la capital, tienes que pasar dos. Eso ningún empresario lo va a hacer.

¿Van a respaldar cualquier iniciativa del Puerto para los suelos de Baterías?

Mi compromiso como presidente, y más en un proceso electoral, fue que apoyáramos o no la compra de esos suelos por parte de la Autoridad Portuaria se iba a debatir y a decidir en el seno de la Cámara. La nueva ejecutiva debatirá y trasladaremos nuestra opinión y votaremos en consecuencia en el Consejo de la Autoridad Portuaria del que formamos parte.

Aparte de ese suelo, está el de Windar. Hay una aspiración enorme en esta comarca para que el proyecto se active. ¿Coincide en el interés?

El contexto geopolítico actual ha llevado a que se alarguen los plazos del proyecto por cuestiones lógicas de oferta y demanda. Pero me consta que el proyecto sigue adelante y la muestra es que ahora mismo se está trabajando allí. No va a ser en los plazos previstos, pero no tengo ninguna duda del compromiso de la empresa. Y cualquier reclamación que tenga procuraremos atenderla, no solo de acuerdo con las instituciones sino con todas las administraciones. El mercado norteamericano se ha ralentizado con todo lo relacionado con energías renovables, pero la propia empresa está trabajando en abrir nuevos mercados. Ahí lo que sí tenemos que reclamar es que, de puertas para adentro, en España impulsemos también la eólica marina.

Hagamos un repaso de las grandes industrias de la comarca: Fertiberia, finalmente no entra dentro del PERTE de Descarbonización.

Uno de los argumentos que utilizan es que la concesión de la propia ayuda no es determinante en que el proyecto vaya a salir o no adelante. Es una manera de tomarnos a todos por estúpidos. Si dices que tu compromiso es hacer la inversión, entonces no te doy la ayuda. Y si dices que no lo haces, entonces sí te la dan. Evidentemente, la decisión real no depende de eso. La realidad es que Asturias nuevamente está siendo maltratada por las administraciones de las que depende la concesión de las ayudas. Ninguna empresa asturiana ha entrado en el PERTE de Descarbonización y, sin embargo, el 50% de las ayudas se van a las provincias de Barcelona y Tarragona. Serán casualidades o no, pero desde luego que mostramos nuestro total rechazo.

¿Puede tener que ver con una pérdida de una voz asturiana cerca de donde se toman esas decisiones?

Seguro que el hecho de que no haya ningún asturiano en el Gobierno central se nota. Asturias tiene muy poco protagonismo.

Más industria: Saint-Gobain anda detrás de un horno float. ¿Cuáles son sus expectativas?

Tengo la certeza de que Saint-Gobain va a acometer la inversión más pronto que tarde.

En esta comarca está la mayor fundidora de zinc del mundo, pero está atada por los problemas de energía.

Azsa ha demostrado en varias ocasiones su compromiso de inversión con la planta de San Juan de Nieva, que no solo da buenos resultados a la propia Glencore, sino que es emblema para la comarca de Avilés como industria tractora. Su última inversión en la nave E de electrolisis demuestra su compromiso para seguir apostando por este territorio. Y pese a las trabas que se les ponen siguen empujando por la comarca. Y eso enlaza con el tema de la fiscalidad.

¿Cuáles son sus reclamaciones?

En Asturias, Asturiana Zinc paga siete millones de euros solo de tasa de residuos al Principado. Cuando hablamos de fiscalidad, hablamos de ese tipo de cosas. En otros territorios tienen una fiscalidad más amable para las inversiones industriales.

Volviendo vez al proceso electoral, ¿cuándo se enteró de que iba a haber dos candidatos?

Hace aproximadamente un año se estaba barajando la posibilidad de que hubiera otro candidato impulsado por alguna persona descontenta.

¿Con alguna decisión suya?

Con alguna decisión que tomamos por unanimidad en el comité ejecutivo de la Cámara. A mí cuando me eligieron presidente en 2022 fue para solventar una situación económica muy delicada que tenía la propia corporación. Y hemos dado un vuelco económico en los cuatro últimos años, han sido los mejores años de las últimas décadas. Eso no es casualidad, es fruto de un trabajo bien hecho por el actual equipo ejecutivo en la toma de decisiones, y de haber implantado un modelo en el que la transparencia y el rigor del control económico es la pieza fundamental.

¿La actividad ferial ayuda a sanear la situación económica de la Cámara?

Nosotros no organizamos ferias para ganar dinero, es una parte de la actividad de la propia corporación. En Avilés las hacemos y las seguiremos haciendo, una media de cinco o seis al año, porque es una manera de promocionar a las empresas y atraer visitantes. Lo hacemos con las ferias, pero lo hacemos también con la Oficina de Congresos, desde la que estamos potenciando el turismo MICE: hemos multiplicado por dos o por tres los congresos que traemos a Avilés.

Uno de los trabajos comunes con las otras cámaras era precisamente la atracción de empresas, que ahora se coordina desde la Oficina Económica del Principado.

-Sí, la oficina que hace inversiones, que antes gestionaban las cámaras de comercio, al final se convirtió en la oficina económica y comercial que el propio Principado tiene en Madrid. Por tanto, las cámaras hemos dejado de liderar esa oficina.

¿Es una buena idea?

En mi opinión no, porque creemos que somos los empresarios los que podemos llegar, captar y vender mejor nuestro territorio. Aunque a la comarca siguen llegando inversiones, es difícil valorar cuándo llega por la Oficina Económica.

Amazon sí lo hizo.

Pero Amazon llamó a Asturias para preguntar por si se podía instalar. Al final, lo que tienen que hacer las administraciones, los agentes económicos, las cámaras, patronales y cualquier institución que intervenga es ser agentes facilitadores, es decir, cuando alguien llama a tu puerta tienes que atenderle y tienes que convencerle de que Asturias puede ser el mejor destino inversor. Ahora mismo las decisiones para abrir un negocio dependen de las infraestructuras, el talento y las ayudas. Cualquiera de ellas es imprescindible. Si tú no tienes las mejores infraestructuras, no vas a encontrar personal cualificado para sacar ese proyecto adelante, y difícilmente vas a tomar esa decisión.

¿Y las ayudas?

Hemos visto que la planta de MG, que se valoraba en Asturias y Galicia, se ha ido para Galicia y se fue sencillamente porque allí la oferta era de más ayudas. Los 2.000 puestos de trabajo se han ido a la comunidad vecina. Los directivos que vaya a tener MG en Galicia el dinero que les va a llegar a en sus nóminas va a ser un 4% mayor que con la misma nómina si estuvieran en Asturias, porque el IRPF en Asturias penaliza hasta en 4 puntos respecto a nuestras comunidades vecinas de Galicia, de Cantabria y de Castilla y León.

¿Y tendría encaje un Amazon o un Costco en esta comarca?

Un Amazon seguro que no porque ya está, pero un Costco por qué no.

En un año se esperan elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo son las relaciones de la Cámara de Comercio con el Ayuntamiento de Avilés?

Noticias relacionadas

Nosotros tenemos carácter apolítico. Lo dije en el año 2022, que el día que la Cámara de Comercio tuviera una opinión política, yo dejaría de ser presidente. Me refiero a una opinión política a favor de un partido u otro, una opinión motivada no por el interés de las empresas, sino por el interés político de una ciudad. Trabajaremos de igual manera con quien gobierne, tanto en el Ayuntamiento de Avilés como en el Principado. La relación con el Ayuntamiento es buena, tenemos muchos acuerdos con ellos, desde la propia Oficina de Congresos, que hay que buscar fórmulas para reforzarla. Y seguiremos trabajando con lealtad institucional, gobierne que gobierne.