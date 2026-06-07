Los pasajeros piden un "acelerón" al servicio de bus de Avilés: más paradas, más frecuencias y mejores conexiones en los barrios

Lot González se sube al bus en la parada de la calle Jardines, en Las Meanas. Toma el L1, el que une Piedras Blancas y La Luz, un servicio del que es asiduo y afirma que "funciona muy bien". José Luis Polledo, que es otro habitual de esa línea, lo corrobora. Le da "tranquilidad" y valora las frecuencias aunque "podrían ser mejores, como las de Oviedo". La puesta en marcha de la "tarjetina azul", la Conecta, que abarata con creces el precio del billete, ayuda a la defensa del transporte urbano. Roberto Chávez y Edenaida Cabrera valoran el "buen servicio" aunque no dudan en afirmar en que hay veces que "en horas punta ponen autobuses pequeños y la gente se queda en tierra". Otros apelan al civismo "de algunos pasajeros" que ponen los pies encima de los asientos, pero por norma general, la mayoría coincide en que el servicio de transporte urbano de Avilés es "bueno", pero no en todas las líneas, en la que une el centro de la ciudad con La Carriona y San Cristóbal hay quejas: "Impuntualidad, retrasos..." y la ausencia de un bus directo del barrio con el Hospital. "Toca hacer trasbordo en Las Meanas y La Carriona viven muchas personas mayores", afirman Yelissa Rivas y María Benitez.

El Consorcio de Transportes de Asturias está pendiente de presentar un plan de renovación del mapa de transporte público, que prevé reorganizar un servicio que cada vez es más valorado "aunque mejorable", nada que ver con el prestado hace años cuando Avilés tenía "el billete más caro de Asturias". Los datos de uso de la tarjeta Conecta demuestran el éxito del transporte urbano en Avilés, defienden el concejal de Movilidad de Avilés, Pelayo García, que destaca que el pasado año se realizaron más de 3,3 millones de viajes dentro de la ciudad, de los que más de 3 millones se validaron con la popular tarjeta azul que permite desplazarse por 0,45 euros. "Durante estos años se han producido avances que hace apenas una década parecían difíciles de imaginar. La construcción de los intercambiadores de Los Telares y Las Meanas y el servicio lanzadera del Hospital San Agustín han sido un acierto, probablemente las actuaciones más transformadoras del trazado de autobús urbano", apunta Pelayo García, que refuerza además que la administración local ha facilitado "la puesta en marcha de medidas únicas en Asturias, como la gratuidad del servicio a los menores de 18 años, fomentando hábitos sostenibles desde edades tempranas y facilitando la movilidad de miles de jóvenes y familias". "El objetivo seguir mejorando frecuencias, recorridos y calidad del servicio", remata.

Margarita Sirgo García vive en el barrio de La Magdalena y para ir a Villalegre coge el autobús en la parte alta de Gutiérrez Herrero, a pocos metros de la rotonda de Los Canapés. "En La Magdalena no hay autobuses y tengo que venir hasta aquí caminando, el servicio es bueno, pero tengo que venir hasta aquí", señala. Esa queja es respaldada por la entidad vecinal de Versalles. Su presidente Antonio Gil, manifiesta: "Los vecino de La Texera, la calle de La Amistad y los entornos próximos al colegio Marcos del Torniello tienen que atravesar todo el barrio para coger el bus en Gutiérrez Herrero". Joaquín López es otro usuario del bus urbano, de la Línea 1 y de la Avilés-Miranda: "La primera es muy buena y la otra es un desastre". Lo expresa antes de ir a hacer la compra al hipermercado de Gutiérrez Herrero.

En Villalegre, la asociación de vecinos "El Marapico" plantea alguna que otra mejora en el servicio de la L1. "Sería bueno que el autobús llegue tanto al centro de día como al centro médico", afirma Patricia Leyva, su presidenta, sobre algo que también comparte Josín García, su homólogo de La Luz. Leyva también denuncia que los luminosos que informan de la llegada de próximos buses "están apagados" en las paradas de Villalegre y que los búhos, que son los buses nocturnos del fin de semana, "no hay ni un fin de semana, ni ningún horario, en el que lleguen a su hora o aproximada".

A Llaranes llegan dos líneas de autobuses: la L6, que une el barrio con Los Campos y el Hospital, y la L15, que es la que finaliza en Parque Astur. "El horario suele ser puntual", afirma Nazareth Jiménez, extremo que corrobora Esmeralda Montoya. "Lo uso para todo, está muy bien el autobús y más con la tarjetina azul", agrega Montoya. En otro asiento está Ana Amelia del Vigo, que se baja después del bus en la calle Gijón de Llaranes. "Vamos para mayores y el bus es necesario, mucho mejor que el coche, que luego hay que buscar aparcamiento...", apunta. Natalia Suárez montó en el L15 en Trasona y confía en cambios en el servicio para "que haya un bus directo".

En Valliniello ocurre algo similar a lo que pasa en Versalles con el transporte urbano, aunque con matices. Lo cuenta Alberto Velasco, presidente vecinal: "El transporte público tiene frecuencias escasas, salvo la línea Avilés-Luanco, que solo pasa por la carretera general y tiene una regularidad más o menos decente, pero para acceder a ella los vecinos que viven alejados de la carretera general, lo tienen muy difícil, la línea del fondo de Valliniello es testimonial".

Rosa Álvarez está "encantada" con el servicio de bus. "Coges dos buses en menos de una hora y no te cobran", señala mientras viaja en dirección al Carbayedo. Suele acudir en ocasiones a San Cristóbal a visitar a su padre y monta en el bus más cuestionado por sus usuarios, el de La Carriona. Isabel González, que precisamente vive allí, tilda el servicio de "malo". Lo dice abiertamente. "Hay horas específicas en la que puedes quedarte en tierra y hay veces que si vas a trabajar puedes llegar tarde por algo que debería funcionar mejor", afirma. Habla del servicio "inexistente" al Hospital. "Puedes ir en coche, en taxi... porque bus directo no tenemos desde el barrio", señala, pese a la cercanía geográfica del barrio al centro hospitalario. Otra opción, continúa, es bajar en El Carbayedo e ir andando al San Agustín o Las Meanas para continuar el viaje en autobús. "Hay un bus nuevo que te lleva más rápido al Hospital", aclara María López, en referencia al HUSA Express, recientemente inaugurado.

El portavoz vecinal de La Carriona, Francisco Mora, defiende que las comunicaciones desde el barrio en transporte público hacia el centro de Avilés "son buenas, aunque se podrían mejorar horarios al contar solamente con autobuses cada media hora". Eso sí, continúa Mora, a otros puntos de la ciudad "incluso al Hospital, son completamente nulas: solo podemos optar a bajar al centro, no a ningún barrio ni ninguna zona". "Ya que hablamos de transporte público, estamos sin pediatra y no hay línea de transporte que lleve a los vecinos al centro de salud de La Magdalena, como al del Quirinal ni al Hospital", remató. Luz Dávila, que vive en La Carriona, confía en que "haya mejores frecuencias" y enfatiza la necesidad de que haya un bus directo al Hospital,,"porque hay muchas personas mayores" para evitar así los transbordos. Eso sí, hay una excepción en el servicio al Hospital, el que sale de Grado y Candamo sí realiza ese servicio directo. Lo afirman las candaminas Mari Carmen Otero y Ana María Miranda, naturales de La Reigada, que defienden que hay dos buses, uno por la mañana y otro por la tarde, que unen esos concejos con el centro médico principal del área sanitaria comarcal.

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En Jardín de Cantos, la asociación vecinal que preside Sergio Sanzo, entiende que el servicio de transporte urbano de su barrio "funciona bastante bien": "Tenemos la línea 1 de piedras blancas a La Luz con una frecuencia de 15 minutos y las frecuencias al Hospital se han mejorado y por nuestra cercanía a la estación de autobuses y de Renfe y al pasar la línea 1 por aquí delante no tenemos quizás los problemas de otros barrios para conectar con las líneas interurbanas".