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Setas cultivadas en Belmonte, savia de abedul de Las Ubiñas, Gamonéu, chorizo de Bimenes...: el mercado ecológico de Avilés aspira a consolidarse

"Siempre presta dar un paseín por los puestos y llevar algo para casa, hay cosas diferentes que no encuentras fácilmente", afirman los asistentes

José María Montes, entre morcillas y chorizos

José María Montes, entre morcillas y chorizos / A. F. V.

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A. de la Fuente

Clásicos y peculiares novedades. Gamonéu, compango de Bimenes, setas shiitake deshidratadas o bebida de savia de abedul conviven en el mercado ecológico de Avilés, que aspira a consolidarse como su "hermano mayor" gijonés. "Siempre presta dar un paseín por los puestos y llevar algo para casa, hay cosas diferentes que no encuentras fácilmente", afirmaban en la mañana de este domingo los vecinos que cruzaban el parque de Las Meanas entre los puestos de unos productores que, destacan, "cada vez hay más público".

Christian Acurio es historiador de formación, pero en plena pandemia, y ante lo difícil que estaba el mercado laboral en su sector, decidió embarcarse con otros dos socios en un proyecto empresarial de lo más singular: fabricar una bebida a partir de savia de abedul. "Lo vimos en un viaje a Finlandia, donde es muy común, y se nos había quedado la idea en la cabeza. Cuando surgió todo lo del covid fue cuando decidimos dedicarnos a ello. Fuimos la única empresa que se dio de alta en la agraria en aquellas fechas", explica de un líquido que extraen, envasan y comercializan desde Teverga, y que, destaca Acurio, "tiene numerosas propiedades naturales muy beneficiosas". "Aquí, además de vender, lo que hacemos es dar a conocer el producto", agrega.

Christian Acurio, con dos botes de bebida de savia

Christian Acurio, con dos botes de bebida de savia / A. F. V.

Algo muy parecido hace en la "calle de enfrente" María Monje. "Somos de Madrid, y nos trasladamos a Asturias buscando un lugar más tranquilo en el que criar a nuestras hijas. Nos formamos y comenzamos a cultivar setas shiitake, una variedad que tiene múltiples propiedades beneficiosas, lo que la convierte en un superalimento", explica la productora, que carga desde Belmonte hasta Avilés los botes de setas con garbanzos, deshidratadas o la pasta rellena de esta variedad de hongo. "Aquí en Asturias hay cierto rechazo a las setas, por eso es importante para nosotros tener presencia en este tipo de citas", afirma.

Susana Martínez, de la Queseria Priédamu

Susana Martínez, de la Queseria Priédamu / A. F. V.

Quienes ya tienen más que hecha esa labor de divulgación son los productores de queso Gamonéu. "No es como hace años. Ahora la gente ya lo conoce y lo viene buscando. Gusta mucho", explica sobre este manjar Susana Martínez, de la Quesería Priédamu, en Igena, Cangas de Onís, quien se levantó a las seis de la mañana para tener todo listo en su puesto de Avilés. "Cada vez viene más gente, pero hay que dar tiempo a que esto se consolide si queremos que sea como Gijón", propone a su lado José María Montes, de Embutidos El Perega, en Bimenes, quien no duda en señalar que la "materia prima" es la clave de un buen embutido.

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Público en el mercado ecológico / A. F. V.

"Siempre es agradable dar un paseo por aquí y, además, acabas comprando algo", afirma Tere Fuertes, una de los muchos que en la mañana de este domingo repasaba con detenimiento los puestos. "Están los típicos embutidos o los huevos, que salen muy ricos, pero también presta ver cosas poco comunes o los trabajos de artesanía", apunta a su lado José María Álvarez, que celebra la llegada del mercado ecológico a Avilés: "Lo que hace falta es que vendan mucho para que sigan viniendo".

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