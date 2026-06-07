El turismo náutico de Avilés navega hacia otra temporada histórica: "En 2015 aquí no entraba nadie"

El turismo náutico vuelve a navegar con viento a favor en Avilés. La campaña de 2026 acaba de arrancar y las previsiones del club náutico Marina de Avilés-La Peñona apuntan a un nuevo récord de embarcaciones en tránsito, con un crecimiento estimado de entre el 5 y el 10 por ciento respecto al pasado verano. A ello se suma un fenómeno excepcional: el eclipse solar total previsto para el 12 de agosto, que está disparando las reservas de los barcos de paseo y atrayendo a visitantes interesados en contemplar el espectáculo astronómico desde el mar. "En 2015 aquí no entraba nadie; afortunadamente, todo cambió y cada año vamos a más", resume Mario Bada, presidente del club náutico avilesino.

Los datos de los primeros meses del año invitan al optimismo. Desde enero, la Marina de Avilés-La Peñona ha recibido ya alrededor de medio centenar de embarcaciones en tránsito, unas cifras que en el club califican de "muy positivas" para una época tradicionalmente marcada por la baja afluencia. De cara a los meses de mayor actividad, las instalaciones dispondrán de unos cuarenta pantalanes para atender la demanda prevista. La temporada alta comenzará a mediados de junio y la entidad afronta la campaña con prudencia, pero también con confianza. "Venimos de unos años con crecimientos brutales; estamos en un punto en el que tenemos que confirmar ese aumento y hacerlo de forma sostenida", señala Bada.

En cuanto al perfil de los navegantes que hacen escala en Avilés, los franceses y alemanes continúan siendo, con diferencia, los visitantes más habituales. No obstante, el club náutico detecta un incremento progresivo de embarcaciones procedentes del Reino Unido, una tendencia que se ha consolidado en los últimos años. La marina también ha recibido en los últimos meses a viajeros llegados desde lugares mucho más lejanos, como Australia o Estados Unidos, reflejo de la creciente proyección internacional del puerto avilesino. Los navegantes españoles siguen siendo una minoría. "Los visitantes nacionales son escasos, un cinco por ciento del total de los que vienen aproximadamente", explica Bada.

La ubicación de la marina sigue siendo uno de los grandes atractivos para quienes llegan a Avilés por mar. Los turistas que entran en la ciudad a través de la conocida curva de Pachico destacan especialmente la seguridad de las instalaciones y la cercanía del puerto al centro urbano. Paralelamente, el club mantendrá este verano su calendario de actividades, en el que volverán a figurar las jornadas de pesca deportiva estrenadas el año pasado, esta vez integradas en la programación de la quinta edición de "Gastronaútica". En caso de que las condiciones meteorológicas impidan su celebración en las fechas previstas, la organización contempla trasladarlas al programa de las regatas de San Agustín.

El eclipse causa furor

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto se perfila como uno de los grandes acontecimientos turísticos del verano y ya está dejando notar sus efectos en el sector náutico. En distintos puntos de la costa cantábrica, como Gijón, las plazas para embarcaciones de recreo y barcos de paseo comienzan a escasear para esa fecha, una tendencia que también se aprecia en Avilés. La sección de alquiler de la Marina de Avilés-La Peñona ya está recibiendo numerosas consultas y reservas para sus tres embarcaciones, hasta el punto de que la entidad estudia cómo organizar una jornada que se prevé especialmente concurrida.

"Hay mucha gente que quiere ver el fenómeno desde las embarcaciones; sin duda, es una buena forma de disfrutarlo", señala Mario Bada. La posibilidad de contemplar el eclipse desde el mar, con una visión despejada del horizonte y lejos de aglomeraciones, se ha convertido en uno de los principales reclamos para aficionados a la navegación y visitantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero.

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La campaña se completa con otro de los grandes reclamos del verano: las visitas al Espacio Portus, para las que ya están abiertas las inscripciones. La gran novedad de este año es que la parada en este espacio museístico, situado en el viejo astillero de Ojeda y Aniceto de San Juan de Nieva, no se realizará solo los miércoles, sino también los jueves dentro de los paseos en lancha por la ría de Avilés. La propuesta, coordinada por Mario Bada e impulsada por la Mancomunidad, combina navegación, divulgación portuaria y la visita a un espacio que recrea un puerto y un paraíso marino abisal. "Esperemos que tenga el mismo éxito que el año pasado", concluyen desde la organización.