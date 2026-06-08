Avilés da la bienvenida a los 270 nuevos MIR de Asturias: "Hay un relevo generacional en marcha"

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, dio este lunes la bienvenida en Avilés a los nuevos residentes de la sanidad asturiana, en un acto celebrado en la Casa municipal de Cultura de Avilés. Un total de 270 profesionales iniciarán su labor profesional en la región, una cifra que supone cuatro más que los que comenzaron su formación el pasado 2025 en Asturias. Según destacó la titular del Principado en esta materia, las 270 plazas ofertadas abarcan diferentes perfiles profesionales tales como Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia, Biología, Química y Radiofísica. Estos graduados, que han finalizado sus estudios universitarios y comienzan ahora su especialización profesional, lo harán tanto en hospitales como en centros de salud de toda la región. En su discurso, la consejera de Salud del Principado dejó claro ante nuevos residentes que este "importante número de profesionales" son el "futuro". "Hay un relevo generacional en marcha", remarcó Saavedra.

Durante la bienvenida, Saavedra dejó claro que "Asturias es un buen lugar para formarse en Sanidad" y se refirió además a que "las plazas de residencia se cubrieron y el proceso de elección terminó antes de tiempo". La consejera no dudó en afirmar que otro de los factores que explican la elección de Asturias para el desarrollo profesional de los sanitarios es "la calidad de vida" que ofrece vivir en esta región sin olvidar "la red de de centros (repartidos) por toda Asturias" y que el área de Salud de la región "dispone de la última tecnología".

Concepción Saavedra, durante la recepción / .

La consejera ha destacado este lunes la incorporación de los primeros dos residentes de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. "El primer residente de esta nueva especialidad eligió el Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón)", detalló la consejera durante el acto en Avilés.

De las 270 plazas cubiertas, un total de 96 se corresponden con la unidad docente multiprofesional de atención familiar y comunitaria, es decir, con centros de salud. En este reparto de graduados en diversas especialidades sanitarias, el Hospital Universitario San Agustín acogerá a siete graduados en Medicina y Enfermería. Además, los centros de salud de la comarca de Avilés contarán con dieciocho profesionales que se repartirán por los diferentes centros de atención primaria abarcando también campos como la salud mental y la laboral. Teniendo en cuenta la nueva distribución de áreas sanitarias, la consejera de Salud indicó que Jarrio contará con cuatro profesionales de Medicina y otros cuatro de Enfermería.

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La mayoría de las plazas ofertadas se centrarán en el amplio campo de la Medicina y supondrán 193 de las 270. Los profesionales de Enfermería ocuparán 60 puestos al tiempo que se formarán otros seis psicólogos y otros seis en Farmacia. También se han cubierto los tres puestos para graduados en Biología así como otro para Química y el último para Radiofísica.