Avilés celebra el VI Encuentro de Voluntariado centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El encuentro, que se celebrará el 11 de junio, incluirá ponencias, mesas redondas y talleres para fortalecer la colaboración entre administraciones y tercer sector
M. O.
Por sexto año consecutivo, Avilés acogerá este verano el Encuentro de Voluntariado de Avilés, que se celebrará el 11 de junio en el Centro de Servicios Universitarios bajo el lema "Voluntariado y ODS: Alianzas locales para un impacto global". De esta manera, la temática sobre la que girará esta edición es la importancia de la acción voluntaria para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local.
Se trata de un encuentro organizado por la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Asturias. Se realizarán ponencias, mesas redondas y talleres prácticos, divididos en dos sesiones independientes: la matinal, de 9.00 a 14.00 horas, y la vespertina, de 16.00 a 18.30 horas. La sesión de la mañana tiene carácter técnico, mientras que la de tarde será más práctica.
Está dirigido a todas las personas que, desde su ámbito personal o profesional, sienta interés por el voluntariado. La entrada es gratuita, con previa inscripción hasta el 9 de junio a las 15.00 horas o hasta completar aforo a través de la página web www.avilesvoluntariado.org.
En la jornada de este jueves, se buscarán fórmulas adecuadas para fortalecer la colaboración entre la administración pública y las entidades del tercer sector. Asimismo, está destinada a fortalecer a las entidades mediante la transferencia de conocimientos que faciliten la incorporación de personas voluntarias a sus proyectos.
Exposición paralela
Con motivo del Encuentro de Voluntariado, en el mismo Centro de Servicios Universitarios, se podrá visitar la exposición fotográfica "Voluntariado diverso en una sociedad diversa". Del 8 al 11 de junio, la Plataforma del Voluntariado de Asturias exhibirá la muestra, que fue producida con el objetivo de poner rostro a la solidaridad y compromiso de algunas personas en el ejercicio de su acción voluntaria.
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