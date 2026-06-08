El Ayuntamiento de Avilés convoca una nueva edición de ayudas a empresas para la contratación de desempleados

El Ayuntamiento de Avilés ha convocado la nueva edición de ayudas a empresas para la contratación de personas desempleadas del municipio para 2026. Esta línea de subvenciones está destinada a fomentar la creación de empleo con contratos de una duración mínima de seis meses. El plazo para presentar solicitudes se abrirá este martes 9 de junio y estará activo hasta el 14 de octubre.

Podrán optar a estas subvenciones empresas, personas trabajadoras autónomas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el ámbito del Principado de Asturias. Como requisito, es obligatorio haber formalizado nuevas contrataciones a partir del 1 de octubre de 2025 o realizarlas antes del 30 de septiembre de este mismo año. La tramitación de las solicitudes se puede realizar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés.

La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva, con especial atención a determinados colectivos prioritarios, como personas inmigrantes en situación de arraigo por formación, mayores de 55 años, desempleados de larga duración y personas que hayan participado en itinerarios de orientación laboral impulsados por el Ayuntamiento de Avilés.

Las ayudas están dirigidas a cubrir parcialmente los costes derivados de la contratación durante los dos primeros meses, incluyendo salario bruto, cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa y la prorrata de pagas extraordinarias. Las cuantías oscilarán entre 1.000 y 2.900 euros mensuales, en función de la categoría profesional del trabajador y la jornada laboral.

Una vez transcurridos los seis meses de contratación exigidos para acceder a la ayuda, las empresas dispondrán de un plazo de 60 días para justificar el cumplimiento de los requisitos, entre ellos el mantenimiento del empleo y los coses salariales y de Seguridad Social.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que acredite los datos fiscales, bancarios y de representación de la entidad solicitante; el contrato de trabajo junto con el informe de la vida laboral de la persona contratada y la justificación de que la incorporación suponga un incremento de plantilla.

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En la convocatoria de 2025 se beneficiaron de estas ayudas un total de 12 empresas, que permitieron apoyar la contratación de 12 personas desempleadas de Avilés con contratos de al menos seis meses. De ellas, siete eran mujeres y cinco hombres.