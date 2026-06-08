El Ayuntamiento llevará el taichí a los barrios este verano
Los talleres se impartirán dos veces por semana entre julio y agosto
S. F.
El Ayuntamiento de Avilés pondrá en marcha este verano una nueva edición de los talleres gratuitos de taichí dirigidos a personas mayores de 50 años. La iniciativa, impulsada por la concejalía de Ciudad Saludable, se desarrollará entre el 1 de julio y el 12 de agosto en cinco zonas verdes de otros tantos barrios del municipio.
Las actividades tendrán lugar en el área Recreativa de Valliniello, los parques biosaludables de Llaranes y Versalles y los parques de La Luz y La Carriona. En cada emplazamiento se formarán grupos de hasta 20 participantes que asistirán a sesiones de una hora de duración dos veces por semana.
Los talleres se celebrarán los lunes y miércoles en diferentes franjas horarias, tanto de mañana como de tarde, con el objetivo de facilitar la participación de los vecinos interesados. Durante las clases se realizarán ejercicios orientados a mejorar la fuerza, mantener la movilidad articular, fortalecer la musculatura y favorecer el equilibrio.
Desde el consistorio destacan que el taichí es una actividad física de bajo impacto especialmente adecuada para personas de edad madura, ya que contribuye a mejorar la coordinación y el bienestar general.
La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del teléfono 985 54 92 25.
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