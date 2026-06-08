Los colegios públicos de Avilés le ponen deberes al Ayuntamiento para el verano: pintar, reparar patios y arreglar goteras

Igual que el profesorado pone deberes a sus alumnos para que durante el verano no se olvide lo aprendido durante el curso, los equipos directivos de los colegios públicos hacen lo propio con el gobierno local, para procurar que los centros educativos estén a punto para la vuelta al cole. Pintar, reparar goteras y efectuar mejoras en los patios son las tareas pendientes más recurrentes en los centros públicos del municipio.

En el colegio Enrique Alonso, su director, Ramón Estébanez, ha elaborado una serie de propuestas que pasan por la reforma de los baños de la última planta y reformas exteriores como la zona infantil, además de labores de pintura en las aulas. "También sería interesante la reparación de la valla exterior, que está inclinada, pero parece ser una obra de envergadura, y estaría bien la renovación de ventanas por fases", indica Estébanez.

Sonia Castillo, directora del colegio de Villalegre, enumera algunas de las necesidades de su centro: tirar una pared para unir dos aulas y hacer una sala multiusos, un portero automático y arreglar las escaleras. "Nos gustaría que nos asfaltaran el suelo del patio… pero eso ya es mucho pedir", indica la directora del centro público de Villalegre, que reflexiona sobre el descenso de matrícula de los últimos años y expresa que los colegios "han de reorganizar espacios y adaptarse a las nuevas necesidades".

Silvia Heres, máxima responsable del colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz, manifiesta que las actuaciones previstas para el verano se centran principalmente en pequeñas obras de mantenimiento como la pintura de algunas aulas y la reparación de persianas. El Virgen de Las Mareas, dirigido por José Ramón Núñez, solicita el traslado del cartel mural del nombre del colegio de las dependencias actuales, compartidas con la escuelina de Jardín de Cantos.

Isabel Suárez, directora del colegio Palacio Valdés, reclama labores de pintura en varias estancias y en el comedor. "Nuestro colegio es muy grande y necesita mucho mantenimiento, de cara a fin de curso volveremos a enviar un informe de las deficiencias del centro que son necesarias para mantener el colegio en óptimas condiciones", indica Suárez. En el colegio de Llaranes reclaman un cierre efectivo para el portón de entrada y la necesidad de acometer labores de pintura, sin olvidarse de una cubierta para el patio, que cuenta con el compromiso del Principado.

Javier Miranda, director del colegio de Sabugo, reclama una mayor implicación en el mantenimiento de un edificio centenario en el que hacen falta, a su juicio, labores de pintura, carpintería y electricidad, sin olvidar una mayor atención a las filtraciones de agua. La directora del Marcos del Torniello, Marta Quirós, aporta una serie de actuaciones de mantenimiento necesarias como la mejora del suelo del SUM (la Sala de Usos Múltiples), pintado y arreglo de carpintería de aulas del pasillo, la eliminación de una gotera de la tercera planta que depende del arreglo de la cubierta y el arreglo de persianas. También incluye en un listado otra serie de actuaciones pendientes en el centro como el reacondicionamiento del asfaltado del patio, rehabilitación de la fachada del edificio principal, la necesidad de instalar ventanas nuevas en el edificio de Infantil y una portería automática en el acceso principal al centro, entre otras obras, como la eliminación de barreras.

En el colegio del Quirinal, Beatriz Rodríguez, que es la directora, considera prioritario el pintado de los muros que rodean al colegio y la mejora de la fachada del área de Infantil. También se refirió a la necesidad de acondicionar las mesas de la área recreativa de la zona verde y la mejora del entorno del antiguo arenero para eliminar los baches en el patio, entre otras actuaciones.

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El colegio público de Versalles, entre otras actuaciones, reclama más labores de pintura, mejoras en las aulas y la renovación de los baños de la zona de Infantil. Noelia Paniceres, directora del colegio La Carriona-Miranda, elaboró un informe para el servicio de Educación y apuntó, entre otras cuestiones, lucernarias fundidas y la necesidad de invertir en el polideportivo, "que está deteriorado". "No hay nada significativo, afortunadamente", indica. "El verano es buen momento para ejecutar esas obras", señala Javier Sarasola, director del colegio Marcelo Gago, que entiende que en su centro son necesarias las labores de pintura de las aulas "que se empezaron a potenciar hace años. "Hay centros que tienen problemas más grandes como goteras, nosotros tras las obras de rehabilitación integral del colegio nada tenemos que decir", añade Sarasola. Este periódico intentó sin éxito recabar la opinión del colegio de La Toba sobre sus peticiones al Ayuntamiento.