Luto en la cultura avilesina por el fallecimiento del escritor, periodista y divulgador Ramón Baragaño

El escritor y periodista Ramón Baragaño falleció este lunes a los 74 años. Este gijonés de nacimiento y avilesino de adopción desde hace más de cuatro décadas ha dejado un hondo pesar en la ciudad que tanto quería y tanto investigó a lo largo de su vida. Palabras como “rigor” ayudan a definir a un hombre “que lo dio todo por dar a conocer la historia de Avilés”.

“Deja un vacío muy grande, era un hombre de vasta cultura, gran lector, una cabeza privilegiada que sabía transmitir muy bien, aportó muchos datos para comprender mejor la historia de Avilés y Asturias”, señaló la cronista oficial de Avilés, Josefa Sanz, que añadió: “Ramón pecaba de humildad”.

Baragaño fue redactor de la Gran Enciclopedia Asturiana, dirigió Ayalga ediciones, fue colaborador de varios medios de prensa regional, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA, donde fue coordinador del Club de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés entre los años 2005 y 2007. La bibliografía de Ramón Baragaño es muy extensa; gran conocedor de la comarca avilesina, escribió folletos turísticos e investigaciones en forma de libros como la relativa a los vaqueiros de alzada, otra de mitología y brujería en Asturias, entre otras publicaciones que rondaba la decena.

"Era un avilesino de Gijón, que no es algo tan frecuente. Ramón Baragaño no solo vivió en Avilés, sino que fue un avilesino de adopción de verdad. Se interesó por la ciudad e investigó mucho su historia", definió Benjamín Lebrato, presidente de la Cofradía El Bollo y amigo personal de Baragaño. "Siempre colaboró con la revista de la cofradía. Estaba muy involucrado con la vida de la ciudad", agregó.

El historiador Román Antonio Álvarez describió a Baragaño como “un hombre riguroso, culto y que siempre referenciaba las fuentes de donde obtenía los datos, que eran muchos”. “Tenía un archivo muy bueno y fue de los primeros que documentó el paso de La Barraca de Lorca por Avilés”, expresó el también miembro de Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), que colaboró con el fallecido en “muchas ocasiones”.

"Era un gran estudioso de nuestras tradiciones, que no le impedía vivir y disfrutar, estando siempre muy atento a todas las novedades editoriales y a todos los avances científicos", expresó Armando Arias, presidente de la asociación cultural "La Serrana" sobre Ramón Baragaño.

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El autor condujo tertulias y debates televisivos y, según sus allegados, una de sus virtudes era su didáctica a la hora de transmitir sus conocimientos, ya fuera en sus escritos o en conferencias. También fue profesor de Aulas Populares y el comisario de la exposición "Tras la huella de Carreño en Asturias" que se pudo disfrutar en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE), entre otras actividades que llenaron de vida a un escritor, periodista y divulgador de la cultura de Asturias que residió en Avilés desde 1978 e hizo suya la ciudad con sus historias.