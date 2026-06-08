La Feria del Vehículo de Ocasión de Avilés vende el 25% de los coches expuestos

Nuevo éxito de la Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias. La Cámara de Comercio de Avilés, entidad impulsora de este salón, que cumplió con ésta 22 ediciones, lo que la convierte en la decana de la región, destaca que se han vendido, aproximadamente, uno de cada cuatro automóviles expuestos. "Valoramos muy positivamente los resultados obtenidos, tanto por la respuesta del público como por el volumen de operaciones realizadas, y confiamos en que las cifras aumenten una vez se formalicen las reservas y negociaciones iniciadas durante el salón", destacan desde la entidad empresarial.

La vigésimo segunda edición de la Feria del Vehículo de Ocasión contó con la presencia de más de 350 vehículos en exposición y la participación de una treintena de marcas. "La elevada rotación de vehículos y el interés mostrado por los visitantes confirman la evolución del mercado de ocasión y refuerzan el papel de la Feria como un escaparate principal para el sector", ensalzan desde la Cámara de Comercio, donde también agregan: "La organización estima que se ha vendido alrededor del 25% de los vehículos en exposición, lo que supone más de 80 durante los tres días de celebración del salón. La afluencia consolida en interés de los consumidores por este formato de venta, que permite comparar una amplia oferta de vehículos en un mismo espacio y acceder a condiciones comerciales especialmente competitivas".