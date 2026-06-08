IU defiende que el pacto de gobierno no afecta a la crisis del agua de Avilés: "Siempre sale a hablar quien más tiene que callar"

Izquierda Unida de Avilés también entra en la guerra con el PP por la crisis del agua. Tras las acusaciones de la portavoz municipal de los populares, Esther Llamazares, que denunció que la millonaria reclamación de Asturagua-Veolia al Ayuntamiento por la merma de ingresos en la gestión del servicio, de 15,3 millones, es fruto del pacto de gobierno, en el que se estipula que no se harán inyecciones económicas a la compañía durante el mandato, la coalición responde con dureza: "Como bien dice la sabiduría popular, siempre sale a hablar quien más tiene que callar. Por más que la señora Llamazares intente lavarse las manos y ocultarlo con sus patrañas, el origen de esa deuda millonaria que nos reclama la multinacional está en las cláusulas de un contrato leonino de explotación del servicio de aguas que nunca se debió de firmar y que su partido, el PP, apoyó con entusiasmo en 2008", denuncia el coordinador de IU en Avilés, Juanjo Fernández.

"Desde que estalló el conflicto provocado por la reclamación millonaria que, por vía judicial, le hizo Veolia-Asturagua al Ayuntamiento, la portavoz del PP no ha cesado de emitir todo tipo de patrañas con las que, además de apoyar las exigencias de la multinacional, pretende desacreditar al gobierno y encubrir la más que evidente responsabilidad de su partido en el origen de esa supuesta deuda millonaria que ahora nos exige Veolia", sostienen desde la coalición.

IU defiende que el pacto de gobierno "ni suma ni resta un solo euro al 'teórico' pufo por la gestión del agua". "Lo que sí hace el acuerdo de gobierno es, a instancias de Cambia Avilés, blindar expresamente la prioridad pública frente a la privada, es decir, evitar que el Ayuntamiento pudiera volver a pagar y callar. Algo que ya ocurrió en 2021 cuando, ante un chantaje similar, gracias al PP, se le realizó una aportación extraordinaria a la empresa de 2 millones de euros del remanente municipal", defiende Fernández.

El coordinador de la coalición también niega "que la supuesta deuda sea consecuencia de una gestión negligente del agua". "Precisamente, desde que ésta se privatizó, en lo único que coinciden Veolia-Asturagua y el gobierno municipal es en reivindicar una gestión eficaz y eficiente del servicio. La realidad es que la actual gestión del agua ya le genera unos beneficios millonarios a la multinacional, de hecho, el contencioso que presenta lo que persigue es duplicar esos beneficios que ya viene obteniendo", clama Fernández, que dice que "el PP es el único partido político avilesino que no le ha realizado ni un solo reproche a Veolia ante su desmedido interés de enriquecerse a costa de las arcas públicas municipales": "Resulta muy sospechoso que un partido que aspira a gobernar Avilés evidencie tan a las claras que antepone el interés empresarial privado al interés público de los avilesinos y avilesinas que debería defender".

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"Si, tal y como parece, a lo que estamos asistiendo es a la renovación del contubernio que en el pasado mantuvieron el PP y la multinacional, la señora Llamazares debería tentarse la ropa porque corre el riesgo de acabar como acabó el que fue su predecesor en el cargo de presidente del PP de Avilés, achicharrado, tras actuar como mamporrero de la misma empresa", concluye Fernández.