Jorge Suárez (PSOE), alcalde de Gozón: "Ya cumplí mi objetivo, que era lograr un Ayuntamiento sin deuda"

Jorge Suárez es el alcalde de Gozón (PSOE) desde 2015. Analiza la situación de su concejo y los principales retos que tiene por delante en los próximos meses visto que el próximo mes de mayo de 2027 habrá nuevas elecciones municipales.

Comienza el año electoral y se cumplen tres cursos de mandato. ¿Qué balance hace de este periodo?

Hemos vivido algo más de dos años de gobierno en coalición con IU. Siempre dije que no entendí bien por qué rompieron el pacto. Pero en términos globales, el balance es muy positivo, porque alcanzamos el objetivo que tenía desde que soy Alcalde: lograr un Ayuntamiento económicamente saneado. Eso es tanto como decir que podemos mirar al futuro a corto y medio plazo con optimismo para hacer inversiones en este municipio; algo que hasta ahora no habíamos podido realizar por la soga que teníamos de la deuda heredada.

No solo se rompió la coalición de gobierno en el último año, sino que también se fracturó el principal partido de la oposición, el PP.

Que algún concejal dimita es normal, pero creo que lo del PP va un poco más allá. Creo que al frente hay personas con un desconocimiento total del municipio y siguieron una estrategia que me da la impresión de venir marcada por directrices de más arriba: votar en contra de todo sin argumentos. Lo vimos con el presupuesto, hicieron una enmienda a la totalidad sin sentido, porque no buscaba incorporar nada. En 2012, nosotros nos abstuvimos para que el PP sacara un presupuesto que llevaba tres años prorrogado. La oposición tiene que hacer oposición con propuestas, con un proyecto de municipio y con conocimiento del mismo. Es lo que pasa ahora mismo en la dirección del PP de Gozón.

Siguiendo esa línea, el grupo de los no adscritos parece trabajar en sintonía con el PSOE tras la ruptura del PP...

No estamos en coalición. Estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. La concejala de Hacienda, antes de aprobar por los presupuestos, llamó a todos los grupos de la oposición. Empezó por IU, después se llamó al PP y se habló también con los no adscritos. Estos últimos fueron los únicos que plantearon alguna cosa. IU planteó también destinar algo a accesibilidad, y se metió; pero después, a última hora, votaron en contra. El PP vio el borrador y no dio ninguna respuesta por su parte.

Hace meses mencionó que 2026 sería el principio de las grandes inversiones. ¿Cuáles son las prioridades?

Siempre digo que nos quedan los espacios culturales. Tenemos ya un proyecto como el teatro Carmen, pero es mucho más que un patio de butacas, es un centro cultural. Y luego están las inversiones deportivas, como el polideportivo, en las que hay que avanzar ya este año. En cuanto a abastecimiento y calles, se está haciendo la calle Gijón entera y tenemos cosas listas en cuanto el presupuesto quede aprobado definitivamente. En abastecimiento hay que hacer inversiones clave; siempre lo digo: el agua es una riqueza a la que no damos el valor que tiene, pero con el cambio climático a medio plazo tenemos que estar preparados.

Son inversiones que no se ven, pero son necesarias que se suele decir...

Gozón es un sitio donde la población va aumentando y tenemos unos picos de consumo tremendos en la época estival, que se juntan con la escasez de lluvias. Tenemos que poner una red en condiciones que no tenga fugas. Son inversiones que, de cara a la opinión pública, a veces no salen porque inviertes dos millones en tuberías y parece que haces más cuando creas un parque o asfaltas un camino. Son inversiones millonarias que hay que hacer porque el tiempo que estuvo aquí la concesionaria no se hizo lo que se tenía que hacer.

Hablemos de turismo, ¿En qué estado se encuentra el plan de sostenibilidad turística en destino?

Del plan de sostenibilidad turística, a 30 de junio tendremos el 100% en licitación y ejecutado estaremos en torno a un 60%. Ahí está el aparcamiento disuasorio previsto en Peñas, que es fundamental para preservar una zona que está muy machacada y sometida a una presión tremenda; tenemos que cuidarlo. Los tres puntos importantes son Verdicio, Peñas y Xagó.

¿Cómo se abordará la declaración de Luanco como zona tensionada?

Lo importante son las medidas y las líneas correctoras que hay que adoptar. Ese es el siguiente paso que hay que dar de la mano del Principado, porque en el decreto se menciona pero sin concretar. Al final hay que tener vivienda protegida, bien sea de alquiler accesible o vivienda a precios tasados. En Luanco tenemos el suelo de La Arena, que prevén ser 400 viviendas protegidas en un espacio en el que antes había una parte de vivienda libre y otra protegida. Luego hay otros suelos para desarrollar. Espero que se ejecute un plan para las viviendas del poblado de Endasa. Hay que pensar en la emancipación de los jóvenes, por supuesto, pero sin olvidarnos de otros sectores de la población de más de 30 años que tampoco tienen recursos para acceder a una vivienda con los precios disparatados actuales.

Queda un año para las elecciones. ¿va a ser usted el próximo candidato del PSOE?

Por supuesto, la voluntad está ahí. Si el partido considera que soy un buen candidato... tengo la lista en la cabeza, porque para gestionar y gobernar un Ayuntamiento hace falta un grupo de personas importante. Ahora mismo tengo ganas. Tal y como está la situación del Ayuntamiento, me gustaría tener un mandato por delante para ver un cambio real en este municipio con inversiones importantes.

¿Qué ocurre con el plan de Costas para Xagó?

Lo último que sé es por una conversación con Costas, e incluso me puse en contacto con el secretario de Estado. No sé lo que está pasando. Xagó necesita una ordenación. No soy partidario de tener 40 pasarelas encima de las dunas para acceder a la playa. Lo que hace falta es ordenar los aparcamientos. Además, estamos tramitando la autorización para hacer un área de autocaravanas a la entrada, cerca de la carretera.

No es la primera vez que hablan de autocaravanas...

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Las autocaravanas suponen un problema si se ubican donde se sitúa un turismo convencional. Habría que ser un poco más flexibles con las iniciativas privadas; hay una tramitación muy buena en ese sentido en Bañugues. Hacen falta ese tipo de equipamientos y a nosotros, a nivel público, nos gustaría hacer eso en Xagó, que es una zona fácil de ordenar, pero hace falta una inversión importante. Bañugues creo que estará bastante bien una vez se haya finalizado el saneamiento, por lo que podemos tener pronto las playas más masificadas de Gozón en bastantes buenas condiciones. n