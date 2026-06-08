Llamazares denuncia que el gobierno avilesino "usó ingeniería contable" para tapar la crisis del agua

"El pacto de gobierno del PSOE con Cambia Avilés, basado en no compensar el contrato del agua, ha terminado convertido en una bomba económica de 15,3 millones de euros para el Ayuntamiento de Avilés". La portavoz municipal del Partido Popular, Esther Llamazares, denuncia que la reclamación interpuesta por Asturagua-Veolia para compensar la merma de ingresos de la concesión del agua ha llevado al Consistorio a cerrar el ejercicio de 2025 en números rojos. Y no solo eso. Acusa también al gobierno local de utilizar "ingeniería contable" para tratar de tapar la crisis del agua en las cuentas municipales.

La portavoz popular advierte que los estados financieros oficiales demuestran que el resultado económico-patrimonial del Ayuntamiento se hundió en 2025 respecto a las cifras de 2024: "Se pasa de un resultado positivo de 25.993.118,20 euros en 2024 a un resultado negativo de 1.986.576,60 euros en 2025". "Estamos hablando de un desplome de casi 28 millones de euros en un solo año. Y una parte esencial de ese desplome tiene un origen claro: los 15.323.858 euros vinculados al contrato del agua que el Gobierno municipal ha intentado tapar bajo una cuenta genérica", afirma Llamazares.

La edil popular denuncia que los 15,3 millones de euros consignados por el gobierno local para hacer frente –en caso de que fuera necesario– a la reclamación judicial del socio privado del agua fueron "escondidos" en las cuentas. "Esa cantidad aparece en la cuenta 676, bajo el concepto genérico de ‘Otros’, dentro de ‘Otros gastos de gestión ordinaria’. Y no estamos ante un gasto ordinario, ni ante una factura corriente, ni ante un apunte menor. Estamos ante una provisión millonaria derivada del contrato del agua, consecuencia directa de una decisión política del Gobierno municipal, y la han diluido en una cuenta genérica", clama Llamazares.

La edil popular considera que esto forma parte de una estrategia y que, por tanto, no es algo "casual ni inocente". "Han montado un entramado contable para esconder el coste real de su pacto político. Primero aparece una provisión sin la explicación suficiente. Después comprobamos que esos 15,3 millones se cargan bajo ‘Otros gastos de gestión ordinaria’. Cuando preguntamos por esta provisión, llegaron a insinuar que podía tratarse de un error. Hoy queda claro que no había ningún error: la cifra está en la memoria, está en la cuenta de resultados, destroza el resultado económico-patrimonial del Ayuntamiento y responde al contrato del agua", argumenta.

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Además, la portavoz del PP asegura que llegará "hasta las últimas consecuencias" para esclarecer esta situación. "No vamos a permitir que el gobierno municipal tape con ingeniería contable el coste de su pacto político. Esto no va a ser un tema más ni va a quedar enterrado entre anuncios grandilocuentes o nuevas cortinas de humo" advierte Llamazares, que califica esta situación de "el mayor escándalo económico de este mandato": "Quienes hayan participado en este desastre para Avilés y para las arcas municipales tendrán que responder de sus actuaciones. No vamos a permitir que vuelvan a esconderse detrás del supuesto interés de los ciudadanos para justificar lo injustificable. Engañar a los representantes públicos es engañar a la ciudadanía y esto no puede salir gratis".