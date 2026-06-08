Mirla Riomar y el quinteto "Taurn" se suman al nuevo Fifty-Fifty

En el último fin de semana de septiembre todo sonará a jazz en Avilés. El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía ha confirmado dos de los conciertos más destacados de su sexta edición; por un lado, el del quinteto italiano “Taurn”, una actuación que será posible gracias a la renovación del acuerdo de colaboración entre el Fifty-Fifty y la asociación italiana para la promoción del jazz I Jazz (viernes, 25), y, por otro, (sábado, 26), el recital de la la cantante brasileña Mirla Riomar, que llegará a Avilés junto a su trío.

La alianza entre el Fifty-Fifty y la I Jazz refuerza la vocación internacional del certamen avilesino y facilita el intercambio de artistas entre distintos países, como es el caso del quinteto “Taurn”, que se formó en Bolonia y que representa una nueva generación de músicos europeos que combina la tradición del jazz contemporáneo con influencias actuales. Su propuesta destaca por la cohesión del grupo y por su energía escénica.

La segunda noche será la de la cantante baiana Mirla Riomar. La artista ha construido una trayectoria marcada por la reivindicación de las raíces afrobrasileñas y su diálogo con estilos como el jazz, el soul y los ritmos tradicionales de su país. Mirla Riomar presentará una propuesta en la que conviven identidad, memoria y modernidad. Su concierto está llamado a convertirse en uno de los momentos más especiales de esta edición.

Ambas actuaciones comenzarán a las 22.30 horas y se enmarcan en la sexta edición del Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en distintos espacios de Avilés.

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La sexta edición de este encuentro se presentó en mayo junto a su imagen oficial, obra del diseñador asturiano Rafael García Barrero, y el anuncio del concierto inaugural, que correrá a cargo del cuarteto liderado por la saxofonista Irene Reig, una de las figuras destacadas del panorama jazzístico actual.