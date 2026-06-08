Molleda se prepara para sus fiestas sacramentales de San Esteban con gastronomía y música

La parroquia de Molleda ya tiene todo listo para la celebración de sus esperadas fiestas sacramentales de San Esteban, que se desarrollarán desde el viernes 12 hasta el domingo 14, con un programa que combina gastronomía, música en directo para todos los públicos y actividades infantiles. Las fiestas se desarrollarán en la pista multideportiva de la parroquia. La barraca festiva dispondrá de bebidas y también de bocadillos, que se venderán durante todo el día.

Los festejos arrancarán oficialmente el viernes a las 20.00 horas con la actuación de la charanga "El Felechu" que dará paso a una tradicional parrillada. La noche continuará a partir de las 23.00 con la primera de las verbenas festivas de Molleda, que contará con un dj y la actuación del grupo "Aroma".

La jornada del sábado se centrará en la actividad nocturna. Todo comenzará a partir de las 23.00 horas, momento en que comenzará a sonar de nuevo un dj para ambientar la fiesta y que dará paso después al espectáculo de la orquesta "Karamelo Show".

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El domingo 14 de junio será el día grande. La cita comenzará con un carácter más tradicional a las 12.00 h con la celebración de una misa solemne y la posterior procesión, que contará con la actuación del coro "Shema". A esa misma hora, y hasta las 20.00 horas, la asociación vecinal ha programado actividades infantiles. La cancha multideporte de Molleda acogerá lo que han denominado como la "Gran fiesta del agua" con la apertura de colchonetas acuáticas. También habrá una holly party y una fiesta de la espuma de colores. Estas últimas actividades serán gratuitas para los socios y a cinco euros para el resto de personas. En el plano musical, la fiesta dominical ha programado una sesión vermú para las 13.00 horas amenizada por el dúo "Marfil". Tras la comida popular de las 14.00 horas, "Marfil" volverá al escenario a las 18.00 horas para poner música a la verbena de tarde. Finalmente, las fiestas concluirán a las 20.00 horas con el sorteo de una bicicleta eléctrica de paseo y una estancia de fin de semana para dos personas en un hotel spa.