Pelea multitudinaria en Avilés: denuncian una nueva trifulca de madrugada en un "after" de El Carbayedo

Nueva trifulca de madrugada en El Carbayedo y nuevas quejas vecinales. Una pelea multitudinaria a las 6.20 horas de ayer en la avenida de Cervantes ha vuelto a despertar las críticas de los residentes, que asocian estos enfrentamientos, "habituales cada fin de semana", con la actividad de un "after" de la zona. En la trifulca se vieron involucradas una decenas de personas, tal y como relatan testigos, que señalan también que la Policía tardó en llegar.

Los vecinos vienen denunciando problemas de ruido y suciedad en la madrugada de los sábados y los domingos desde hace años; si bien, claman, ninguna administración hace nada. Estas quejas son extensibles a los comerciantes. "Se encuentran micciones, hasta heces en los portales", señalaban hace dos semanas a través de LA NUEVA ESPAÑA. Precisamente, hace dos semanas se había vivido también una importante pelea multitudinaria en la zona, concretamente en la calle Valdés Salas, y los vecinos también la relacionaron con el citado "after".