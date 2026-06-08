Sorpresa en una de las playas más visitadas de Asturias: aparece muerto en la arena un enorme mamífero

Los visitantes de la playa de Los Quebrantos, en Soto del Barco, se llevaron una sorpresa durante el pasado domingo. Las olas llevaron hasta la arena sotobarquense a un rorcual, un cetáceo de unos cinco metros de largo.

El rorcual es una especie de cetáceo misticeto de la familia Balaenopteridae. Algunos ejemplares pueden alcanzar grandes dimensiones y, en el caso del rorcual común, llegar hasta los 27 metros, solo por detrás de la ballena azul.

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Un cetáceo varado en Los Quebrantos

No es la primera vez que un mamífero de esas características aparece en aguas asturianas. En 2024, un ejemplar de siete metros de largo y cinco toneladas de peso apareció varado en Buelna, en Llanes. En 2021 también se pudo ver otro ejemplar en Serantes, en Tapia.