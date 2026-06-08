Susto en el centro de Avilés: aparatosa caída de una mujer al cruzar frente al parque del Muelle

Susto en pleno centro de Avilés. Una vecina ha caído en frente del parque del Muelle al cruzar la carretera por donde no estaba señalizado, sufriendo una aparatosa caída. Los servicios médicos acudieron rápido al lugar de los hechos, aunque se vieron obligados a cortar el tráfico para poder atender a la herida, lo que produjo el malestar de varios conductores.

El suceso se produjo alrededor de las 12 de la mañana. Una vecina de Avilés, que está de baja médica tras operarse del pie, trató de cruzar la Nacional 632-A a su paso por el parque del Muelle para llegar al otro lado de la carretera, donde están las vías del tren. La avilesina, de mediana edad, lo hizo por un lugar no habilitado para ello y, al tratar de pasar el primer carril, se tropezó, cayendo con su propio peso sobre el pie que ya tenía operado. Los vecinos que sí estaban cruzando por el paso de cebra acudieron rápido a socorrerla, llamando a los servicios médicos para que acudiesen a socorrerla.

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Al lugar de los hechos se acercó una ambulancia que, al ver que la herida no se podía mover, tuvieron que socorrerla con una camilla portátil. Además, le embolsaron el pie dañado para que no sufriera más percances. La vecina hizo claros gestos de dolor por lo sucedido. Los hechos levantaron cierta expectación en el vecindario, ya que se produjo en una zona muy céntrica y, además, la ambulancia cortó el tráfico durante unos minutos.