El teatro Palacio Valdés de Avilés sumó 28.468 espectadores a lo largo de 2025

Un 2025 de récord para el teatro Palacio Valdés. El odeón avilesino cerró el año pasado con 28.468 espectadores repartidos en 62 funciones, una cifra que incluye teatro, musicales, danza, encuentros y el tradicional concierto de Año Nuevo. La tasa media de ocupación alcanzó el 71,82%, con octubre como el mes de mayor afluencia, con 5.376 asistentes, seguido de febrero, con 4.428, y marzo, con 3.793. Además, por primera en la historia del teatro un estreno nacional se programó durante tres jornadas consecutivas. Fue "El hijo de la cómica", dirigido e interpretado por José Sacristán, que rozó los 2.000 espectadores sumando sus tres pases.

"Avilés despliega una programación teatral que solo exhiben ciudades de mayor población, y el Teatro Palacio Valdés es la pieza angular de la vida cultural de la ciudad", destaca la concejala de Cultura, la socialista Yolanda Alonso, que también ensalza el "trabajo en red que viene desarrollando con el Centro Niemeyer y con otros teatros, como los de la zona norte (Vitoria, Pamplona, Bilbao, Logroño...) que nos permite un intercambio de información que favorece seguir programando con criterios de calidad".

En la programación del Palacio Valdés también se afianzó el año pasado la programación de musicales. "Tarzán" superó los 1.500 asistentes, seguido por "Romeo y Julieta" y "Kinky Boots", con 1.355 y 1.200 asistentes, respectivamente. Todos ellos se representaron hasta en tres ocasiones, según figura en las estadísticas municipales.

"Nuestro odeón también ha sabido adaptarse a los gustos de espectadores que no son los habituales del teatro de texto y ha contado en su programación con exitosos musicales que permiten la asistencia al teatro de un público familiar, que, junto con la programación de Aulas a Escena y las Jornadas de Teatro Escolar ponen el énfasis en abrir las puertas del Teatro Palacio Valdés a los más jóvenes", ensalza Alonso.

Además del ya citado éxito de "El hijo de la cómica", los grandes triunfadores de la temporada 2025 fueron "El camino a la Meca", "Un tranvía Llamado Deseo", "Yo solo quiero rrme a Francia", "La Música" y "El Efecto", que cosecharon 1.291, 1.217, 1.187, 1.185 y 1.098 espectadores respectivamente.

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"Avilés tiene una clara identidad teatral y esto es posible gracias a un público fiel (400 abonados lo confirman), a una programación estable, a una ciudad que acoge a las gentes del teatro y a la complicidad de unos medios de comunicación locales que lo cuentan", concluye la edil.