"Verano con Arte" vuelve a Avilés con talleres artísticos para fomentar la creatividad de los más jóvenes de la ciudad

Con más de 200 plazas, modalidades de artes plásticas y artes escénicas, durante dos quincenas y con una hora de actividad diaria en cada uno de los talleres, una nueva edición del campus infantil "Verano con Arte" llega a Avilés del 6 al 17 de julio y del 20 al 31 de julio. Se trata de una iniciativa de la Fundación Municipal de Cultura de Avilés, que estimula de una forma didáctica, lúdica y activa la creatividad artística infantil y juvenil, a la vez que facilita la conciliación familiar.

Está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 16 años, que deben estar cumplidos en la fecha de inicio. El precio por quincena es de 47,25 euros, estableciéndose bonificaciones tanto en función de la renta como a familias numerosas. Son 216 plazas entre las dos modalidades impartidas y los horarios son de 10.00 a 13.00 horas, todos los días. El plazo de matrícula comienza el próximo miércoles, 10 de junio, a las 8.30 horas hasta el 26 de junio a las 23.59 horas.

Las solicitudes se podrán presentar a través de la sede electrónica municipal y de forma presencial, directamente o mediante cita previa, en las oficinas de asistencia en materia de registro de Avilés. Para ello, se deberá cumplimentar la solicitud conforme al modelo correspondiente, que se puede obtener en la Factoría Cultural o en las propias oficinas de asistencia, así como en la sede electrónica municipal.

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Las jornadas se dividen por modalidades, según las especialidades y edades de los participantes. En total, son 36 plazas por modalidad y por quincena. Todo el alumnado deberá disponer de ropa cómoda y, en algunas de las disciplinas plásticas, deberán llevar mandilón o camisetas que se puedan ensuciar sin problema.