Aguas de Avilés recibió 1,5 millones de euros de subvención pública para modernizar el ciclo del agua

La empresa Aguas de Avilés, que está litigando con el Ayuntamiento de Avilés por 15,3 millones de euros como la compensación por la merma de ingresos del contrato de explotación del ciclo integral del agua, cuenta con una subvención pública de 1,54 millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGenerationEU para digitalizar y modernizar, precisamente, el servicio del agua. El proyecto tiene un presupuesto total de 2,66 millones de euros y está enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La compañía explica en la memoria de las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil -las de 2024- que “está llevando a cabo diversas actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el objeto de poder emplearlas en la mejora de los servicios y optimización de los procesos, que se espera proporcionen una mayor rentabilidad futura a la empresa”. Y explicita que entre los objetivos que pretende llevar a cabo está “el levantamiento de nuevos sistemas de abastecimiento y saneamiento, la implantación de plataformas tecnológicas para la explotación segura de datos, la medición inteligente de los consumos de agua y la monitorización y telecontrol de instalaciones”.

La concesión fue resuelta definitivamente en noviembre de 2023 y las obras e instalaciones llevan varios meses en ejecución. La empresa ya ha cobrado un primer anticipo de casi 470.000 euros y tiene pendiente de recibir el resto, algo más de un millón de euros, a medida que vaya justificando el gasto ante la administración.

Deuda

Aguas de Avilés es una sociedad que nació en 2009. Entonces Asturagua se asoció con el Ayuntamiento de Avilés para atender todo el ciclo integral del agua en el municipio: captación, tratamiento, distribución, alcantarillado y depuración. Ese contrato iba a durar 25 años, es decir, hasta 2034. Su capital está repartido entre el propio Ayuntamiento de Avilés (26%) y la propia Asturagua (74%). Esta última es filial del grupo francés Veolia, uno de los mayores operadores de servicios de agua del mundo.

La empresa avilesina arrastra una deuda de 10,4 millones de euros con su propio socio mayoritario y es que cuando Aguas de Avilés se constituyó, Asturagua, su socio privado, prestó el dinero necesario para arrancar las operaciones y acometer las inversiones obligatorias en infraestructuras que exigía el pliego de condiciones del Ayuntamiento.

Esta deuda no es con el banco, es interna y se amortiza en cuotas anuales de algo más de un millón de euros hasta 2030, cuando quedará el pago final: 5,2 millones.

La empresa la va abonando su deuda con la caja que genera su actividad, sin necesidad de financiación externa. De hecho, tiene una línea de crédito de 2 millones con CaixaBank que a cierre de 2024 no había usado.

Pese a esta deuda, Aguas de Avilés lleva repartiendo dividendos todos los años desde 2018 sin interrupción (en total 4.110.471 de euros).

El ejercicio de 2024 cosechó de 857.839 euros, el mayor de su historia, un 51% superior al del ejercicio anterior. De ese importe, unos 635.000 euros fueron a Veolia y unos 223.000 euros al Ayuntamiento de Avilés.

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La compañía cerró 2024 con un beneficio neto de 961.716 euros, un 43% más que los 671.365 euros obtenidos en 2023. La cifra de negocios creció un 4%, hasta los 6,26 millones de euros, frente a los 6,03 millones del ejercicio anterior.