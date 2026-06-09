Uno de los gigantes de la electrónica desembarca en Avilés: esta es la multinacional que abre nueva tienda en un céntrico local

La multinacional tecnológica Media Markt abrirá sus puertas próximamente en Avilés. Tras expandir su negocio en Gijón en julio del pasado año, llegarán a la calle José Cueto. Se trata del bajo comercial donde antes estaba ubicada la tienda de decoración Casa.

Aunque aún se desconoce la fecha exacta de apertura, distintos operarios están trabajando en el interior del local, que aún se encuentra completamente vacío. Asimismo, han comenzado con la colocación del rótulo exterior que indica que será un Media Markt.

Media Markt es una de las mayores cadenas europeas de venta de electrónica de consumo, informática, electrodomésticos y tecnología. Fundada en Alemania en 1979 y perteneciente al grupo MediaMarktSaturn, opera más de 1.000 tiendas en distintos países europeos y combina la venta física con el comercio online.

Otras cadenas en Avilés

Está previsto que Leroy Merlin abra sus puertas en Las Meanas. Más concretamente en el local que a primeros de año dejó Intersport, antes Deportes Pardo.

Se trata de un local en formato "Projetc", una de las nuevas apuestas de la cadena francesa para instalarse en el centro de las ciudades, y que se centra en el desarrollo de proyectos. En Oviedo, por ejemplo, ya cuentan con un local de este estilo en la calle Posada Herrera.

El escaparate del establecimiento luce desde hace unos días vinilos anunciando la próxima apertura.

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Además, recientemente se encontró en un bajo comercial de la calle Emile Robin un cartel anunciando la apertura de un nuevo Carrefour Express. Estaba prevista su apertura pasa el pasado 22 de mayo, aunque sus puertas permanecen aún cerradas al público.