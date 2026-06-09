Avilés saca a la calle una campaña para fomentar el reparto igualitario de las tareas del hogar

La concejalía de Igualdad ha puesto una campaña bajo el título "Haz tu parte", persigue implicar a la población masculina en el esperado reparto equitativo de las tareas domésticas y los cuidados familiares. A través de carteles en buses urbanos y mupis digitales y estáticos distribuidos por la ciudad con mensajes directos e imágenes habituales de la vida diaria, busca romper con estereotipos y roles asignados a las mujeres que, tradicionalmente, han soportado la mayor parte de carga de las "labores del hogar".

Esta campaña, señalan desde el Consistorio, está orientada hacia padres y hombres jóvenes, donde se subraya la importancia de la colaboración, la participación activa y el compromiso compartido en las familias. Destacan también que los niños que desarrollan responsabilidad, aprenden a colaborar y cooperar, aprenden a respetar y valorar el trabajo, facilitan su adaptación social, aumenta su autoestima y aprenden a realizar tareas y ser independientes.

La realidad señala que las mujeres dedican, en promedio, el doble de horas semanales que los hombres a los cuidados y tareas del hogar, según el INE. De ahí que el 22,3% de mujeres con menores a cargo trabaje a tiempo parcial frente al 4,1% de hombres, con la consecuente brecha salarial. Esta campaña se enmarca en el Plan Corresponsables cofinanciado por el Ministerio de Igualdad, a través de una subvención directa que el Ayuntamiento de Avilés ha recibido del Instituto Asturiano de la Mujer.

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Entre los objetivos específicos del Plan Corresponsables se encuentra el impulsar el cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias promoviendo, entre otras cosas, la distribución equitativa de la carga mental de la responsabilidad, de las tareas y de los trabajos de cuidado entre mujeres y hombres y promocionar la cultura de la corresponsabilidad.