Avilés saca a la calle una campaña para fomentar el reparto igualitario de las tareas del hogar
La campaña, visible en buses urbanos y mupis, lleva por nombre "Haz tu parte" y está impulsada por la concejalía de Igualdad
A. F. V.
La concejalía de Igualdad ha puesto una campaña bajo el título "Haz tu parte", persigue implicar a la población masculina en el esperado reparto equitativo de las tareas domésticas y los cuidados familiares. A través de carteles en buses urbanos y mupis digitales y estáticos distribuidos por la ciudad con mensajes directos e imágenes habituales de la vida diaria, busca romper con estereotipos y roles asignados a las mujeres que, tradicionalmente, han soportado la mayor parte de carga de las "labores del hogar".
Esta campaña, señalan desde el Consistorio, está orientada hacia padres y hombres jóvenes, donde se subraya la importancia de la colaboración, la participación activa y el compromiso compartido en las familias. Destacan también que los niños que desarrollan responsabilidad, aprenden a colaborar y cooperar, aprenden a respetar y valorar el trabajo, facilitan su adaptación social, aumenta su autoestima y aprenden a realizar tareas y ser independientes.
La realidad señala que las mujeres dedican, en promedio, el doble de horas semanales que los hombres a los cuidados y tareas del hogar, según el INE. De ahí que el 22,3% de mujeres con menores a cargo trabaje a tiempo parcial frente al 4,1% de hombres, con la consecuente brecha salarial. Esta campaña se enmarca en el Plan Corresponsables cofinanciado por el Ministerio de Igualdad, a través de una subvención directa que el Ayuntamiento de Avilés ha recibido del Instituto Asturiano de la Mujer.
Entre los objetivos específicos del Plan Corresponsables se encuentra el impulsar el cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias promoviendo, entre otras cosas, la distribución equitativa de la carga mental de la responsabilidad, de las tareas y de los trabajos de cuidado entre mujeres y hombres y promocionar la cultura de la corresponsabilidad.
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