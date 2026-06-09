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La caída de un árbol en Avilés obliga a cortar temporalmente el tráfico en una zona de la calle Hermanos Pinzón

No presentaba signos visibles de deterioro, pero pudo verse afectado por el temporal registrado a finales de mayo

El árbol derribado en la calle Hermanos Pinzón.

El árbol derribado en la calle Hermanos Pinzón.

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M. O.

Un tramo de la carretera de la calle Hermanos Pinzón de Avilés permaneció cortado durante un par de horas por la caída de un árbol de medianas dimensiones. Efectivos municipales han trabajado duramente para retirar el árbol y restablecer la circulación.

Fuentes municipales señalan que el suceso no ha provocado daños y que el árbol no presentaba ningún signo externo de estar dañado, pues estaba frondoso y no tenía ninguna rama seca. Esto lleva a la hipótesis de que pudo sufrir algún daño en el temporal del pasado sábado 30 de mayo.

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