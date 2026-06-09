Dudas sobre la cocina centralizada, críticas a los estereotipos de género en los centros y admisiones en las escuelinas: estos fueron los temas tratados en el último Consejo Escolar del curso en Avilés

Críticas a los estereotipos de género en los centros avilesinos, demandas de rehabilitación en espacios de uso diario en el colegio público La Toba, dudas sobre la cocina centralizada y un análisis de las distintas actividades extraescolares y servicios educativos. Esos fueron algunos de los temas tratados en el último Consejo Escolar del curso 2025-2026, celebrado este martes en el Ayuntamiento de Avilés y presidido por el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero. Contó con la presencia de más de 35 docentes y representantes de distintas Asociaciones de Madres y Padres (Ampa), Asociaciones de Familias y Alumnos (Afas) y sindicatos de enseñanza.

Las preocupaciones de los participantes se centró entre el avance de la ya anunciada cocina centralizada para los comedores escolares, sobre la cual el concejal asegura que la empresa adjudicataria ya está trabajando en el proyecto y se están marcando costes y plazos, y el mal estado de la casa del conserje del colegio público La Toba. El director del centro, Antonio Benito, advirtió del peligro que supone para los trabajadores del centro: "Llevamos varios consejos pidiendo que se haga algo, estamos esperando unas reformas que no llegan. Se va a caer y nos va a dar un susto muy gordo".

Asimismo, critica que "los servicios técnicos van por un lado y la concejalía de Educación por otro". Eso se debe a que, a pesar de sus peticiones, los baños de su centro fueron reformados en base a un estereotipo de género: "Volví de la baja de paternidad y me encontré que la empresa pintó los baños de las niñas de rosa y el de los niños de azul, a pesar de que yo pedí que ambos fueran del color corporativo del colegio. Y no solo eso, sino que la altura de los útiles del aseo no son adecuados para ellos, sino que están a la altura de adultos".

Los temas del día trataron, sobre todo, las actividades extraescolares planteadas durante el curso 2025-2026 y que también se esperan celebrar durante el periodo de vacaciones de verano e incluso, del año que viene. De hecho, en verano de 2027 se espera incorporar turnos de tarde en los Talleres Infantiles de Avilés para facilitar la conciliación familiar.

Por otra parte, se anunció el nuevo contrato de comedores escolares municipales, que actualmente se encuentra en fase de adjudicación. Su principal mejora será el cambio del sistema de servicio de alimentos de línea fría a línea caliente, así como la reducción de la ratio de monitores por alumnado.

Asimismo, el Ayuntamiento anunció que trabaja en la licitación del nuevo servicio de transporte para que el alumnado del CPEE San Cristóbal que participe en campamentos escolares hasta 2028, pues el contrato actual cubre hasta verano de 2026. También que se mantiene abierto el plazo para que entidades ciudadanas soliciten el uso de espacios educativos de los colegios públicos durante el próximo curso hasta el 31 de julio, pudiendo comenzar a usarse a partir del 9 de septiembre.

En cuanto a las escuelinas, este miércoles se publica la lista definitiva de admisión, proceso gestionado por el Ayuntamiento de Avilés. A partir de su publicación, expresó el edil, la gestión de matrículas y listas de espera se transferirá a la consejería de Educación del Principado de Asturias, ya que las escuelas de educación infantil La Magdalena, El Quirinal y La Toba pasan a depender de dicha consejería.

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Se llevó a cabo también la elección de los nuevos representantes de todas las Ampas y Afas de Avilés en infantil, primaria y secundaria en la comisión permanente. Aunque está por concretar oficialmente quiénes serán, la representante en secundaria será el Ampa del IES Número 5, mientras que en infantil y primaria, el representante será el Ampa del colegio público de Villalegre.