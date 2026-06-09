La innovación urbana avilesina, caso de éxito en el Foro de las ciudades de Madrid

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa, participa desde este martes en la séptima edición del Foro de las ciudades de Madrid 2026, que se desarrolla en el recinto ferial IFEMA y reúne a más de mil asistentes y representantes de 51 ciudades europeas. La temática de este foro versa sobre desarrollo urbano sostenible, ciudades innovadores, ciudades circulares y bienestar humano.

Campa participa en este foro por a su pertenencia a la Red Innpulso, de la que forma parte de su consejo rector, y en alianza con la red de ciudades de la innovación de la FEMP. Avilés formó parte del panel titulado "Innovación urbana: casos de éxito", junto a representantes de las ciudades de Praga, Las Rozas, Rivas Vaciamadrid y Ribeira. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico expuso el modelo de desarrollo urbano inteligente de Avilés, explicando cómo se pasó de ser una ciudad cuyos barrios estaban desconectados a integrarlos con el centro de la ciudad, y cómo desarrolló su zona industrial, con la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.

La intervención de Campa se centró en tres claves. Habló de que la innovación urbana no consiste en llenar las ciudades de tecnología, "se trata de integrar de forma inteligente lo físico, lo digital, el desarrollo social y las personas con los desarrollos urbanísticos, y que todo tenga una coherencia y un sentido" para después referirse a que las ciudades de tamaño medio como Avilés "tienen una ventaja, la cercanía, lo que convierte a estos lugares en espacios ideales para experimentar modelos urbanos que sean más coherentes y sostenibles". La última de las ideas que trasladó Campa en el foro fue "que el futuro de las ciudades no depende de la inteligencia artificial si no de algo mucho más difícil, que es la capacidad de construir una visión compartida".

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“Nosotros tenemos la ventaja de que nuestro modelo de ciudad es un modelo reconocible, que tiene siempre el respaldo del acuerdo social, del trabajo con las entidades, con los sindicatos, con los empresarios y también con el resto de la ciudad, con lo cual vamos desarrollando poco a poco de manera inteligente una ciudad integrada, en la que su industria no vive de espaldas a la ciudad, sino que forma parte del entramado urbano. Todo este proceso se articula a través de la Agenda Urbana de Avilés 2030, que integra desarrollo económico, sostenibilidad, cohesión social y transformación digital bajo una misma estrategia. En Avilés alineamos todas las políticas urbanas bajo una misma visión, lo que nos permite tomar decisiones coherentes a largo plazo”, detalló Manuel Campa, que también visitó en el foro el stand de Ecocomputer, una firma de soluciones tecnológicas fundada en Avilés en 1999. "Es una empresa que ha ido creciendo en los últimos años de manera muy importante, que tiene más de 400 proyectos por toda España, Francia y Portugal. Ha sido un gusto estar con ellos y ver cómo crecen y cómo comparten espacio con empresas del primer nivel en el entorno de los servicios urbanos", concluyó el concejal avilesino.