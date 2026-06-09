Irene Escolar, actriz, en la Cátedra de Cine de Avilés: "Al lugar que me asusta, allí voy"
El drama "Personas, lugares y cosas", que le dio a la actriz madrileña el premio de la Unión de Actores, se verá en el Niemeyer en unas semanas
Irene Escolar -cinco generaciones de actores a sus espaldas: su tatarabuelo, Pascual Alba, estrenó a finales del siglo XIX “La verbena de la paloma”- protagonizó ayer tarde una nueva actividad de la Cátedra de Cine. “Más que aprender en un medio, lo hago de las personas con las que trabajo”, explicó la protagonista de “Personas, lugares y cosas”, de Pablo Messiez, un espectáculo que programa el Centro Niemeyer en unas semanas, un espectáculo por el que la actriz ha ganado el premio de la Unión de Actores y ha sido finalista de los Premios Talía y los Premios Max, un montaje que se atrevió a montar sabiendo del vértigo que “daba convencer a tanta gente”, le dijo a la periodista Paula Ponga, la subdirectora de la Cátedra de Cine, que fue quien llevó la entrevista pública (lo llamaron conversatorio). “Al lugar que me asusta, allí voy”, resumió, precisamente. Y detalló dos ejemplos: “Hermanas” y “Finlandia”, de Pascal Rambert: dos tragedias de tensión completa. “Rambert exige mucho”, determinó la actriz.
Escolar llenó -hubo que aumentar el aforo- el salón de actos del Centro de Servicios Universitarios. “Este año celebramos nuestro vigésimo aniversario”, destacó Enrique Meléndez, el director, precisamente, de la Cátedra de Cine. Paula Ponga hizo una presentación de la actriz que emocionó a la actriz y al público que reunió la intérprete en Avilés. Ambas hablaron de “la responsabilidad social de los artistas” y la actriz resumió: “Los artistas siempre tenemos una responsabilidad: los espectadores entran en una sala, a oscuras, se sienten vulnerables, les contamos una historia”. La próxima de Irene Escolar en Avilés será “Personas, lugares y cosas”.
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