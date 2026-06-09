La música del "desconocido" compositor avilesino Ramón Garay une cultura y solidaridad en un concierto benéfico en la Casa de Cultura

Recaudar fondos para ayudar a Inma Menor -la pequeña corverana que padece el síndrome de RENU-, apoyar la lucha contra la polio -como la organización lleva haciendo desde hace varios años- y dar a conocer la obra del compositor avilesino Ramón Garay. Esos son los tres objetivos del concierto extraordinario que organiza el Rotary Club de Avilés para el próximo 23 de junio, en la Casa de Cultura de la ciudad.

La orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, con Pedro Ordieres como director, será la encargada de tocar la Primera Sinfonía de Ramón de Garay, nacido en el barrio de Sabugo en 1761. "Mi empeño es que los avilesinos conozcan a este compositor, aunque sea 200 años más tarde, y que sepan el pedazo de vecino que tuvieron", asegura el presidente del Rotary Club de Avilés, Faustino Álvarez.

Por eso, aunque haya fila 0 para que quien no pueda ir aporte su grano de arena, llevarán a cabo otra dinámica: "Si alguien está fuera pero quiere comprar igualmente la entrada, la puede dejar en taquilla para donarla a quien no se lo pueda permitir. Nosotros ponemos el nombre de quien la compró detrás para que se sepa quién la ha regalado". Los tickets están a la venta en las joyerías Alflore, ubicadas en la calle de la Cámara y en centro comercial el Atrio, por 10 euros.

Desde el Rotary Club destacan que será una cita especial, pues "55 profesores vendrán de la Fundación Filarmónica de Oviedo a estrenar esta sinfonía", apunta Álvarez. Pero, sobre todo, lo es porque cualquiera que lo desee podrá disfrutar de un concierto a la par que colaboran con una buena causa, que es ayudar a recaudar fondos para pagar las terapias de Inma: "Por desgracia, aunque llenásemos la Casa de Cultura, no nos daría ni para pagar una sesión mensual de lo que ella necesita".

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Por eso, "es importante que seamos conscientes de que sus terapias no las paga la Seguridad Social a partir de una edad, y eso no es justo", admite. Por eso, el evento busca además reforzar la implicación ciudadana con este tipo de causas solidarias en Avilés.