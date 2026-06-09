El PP acusa a la consejera de Cultura de haber convertido el Niemeyer "en un auténtico chiringuito que da contratos a dedo"

El diputado popular José Luis Costillas le dijo en la mañana de este martes a la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, que los socialistas habían convertido, el Centro Niemeyer "en un auténtico chiringuito que da contratos a dedo a determinadas personas y que no les impone ni los más mínimos requisitos de control porque se han encargado de eliminarlos”. Y lo dijo así porque, según su criterio, que dijo sustentar sobre uno de los últimos informes de la Sindicatura de Cuentas, “el cien por cien de los contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad tramitados por la fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer carecen de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, es decir, el Niemeyer ha decidido por sí que no van a hacer cláusulas administrativas”. Para Costillas “la ausencia de pliegos de condiciones técnicas tiene como consecuencia la indeterminación técnica del contenido del contrato, lo que dificulta las tareas de control y comprobación de la efectiva realización de la actividad contratada”, añadió el diputado.

Gutiérrez, la consejera de Cultura interpelada en la Junta General, respondió a Costillas: “Señor diputado, voy a obviar las acusaciones tan graves que usted hace, completamente fuera de lugar. Creo que usted es bastante consciente de las exageraciones y del atrevimiento de sus exposiciones”. Y añadió: “Deje hablar de connivencia, deje de hablar de contratos a dedo, más si cabe cuando estamos hablando de contratos del sector cultural, que usted sabe que es singular: poner en cuestión tanto el trabajo de los gestores culturales como el de los propios creadores es un gravísimo atrevimiento".

Los ataques de los que habló Gutiérrez se refieren a comentarios como este de Costillas: “La Sindicatura de Cuentas dice que los contratos negociados sin publicidad del Centro Cultural Oscar Niemeyer son nulos de pleno derecho, es decir, que se han realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Esta es la mayor sanción que pueda haber en el derecho administrativo respecto de un acto”. O como este otro: “Ustedes lo que hacen es lo siguiente: cogen a un licitador, probablemente sea un amigo o un conocido, y le dicen: ‘Usted va a hacer este contrato’. Se lo adjudican, no le dicen nada más, no le dicen cómo tienen que hacerlo, no controlan si tiene la capacidad de hacerlo ni nada, simplemente, le dan el contrato. Cuando llega el final, pagan la factura e incluso antes de conformar la factura por el propio servicio. Como no tienen nada que controlar, pagan directamente”. Todo esto, para Costillas, “roza la ilegalidad”. “Por menos de esto, la gerente de la Ospa está en la calle y el director de Laboral Centro de Arte está en la calle”, resumió el diputado.

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La fundación

La consejera de Cultura explicó que el Centro Niemeyer “es una fundación privada que forma parte del sector público, pero que no es administración pública, ni tampoco poder adjudicador”. Y como esto, la institución cuenta con “un marco normativo particular”. La Sindicatura de Cuentas , sin embargo, no considera esta particularidad: pone pegas en cada uno de los ocho contratos de 2024 que analizó, tal y como publicó este periódico el mes pasado. Y Gutiérrez aprovechó su intervención para verbalizar que “agradecían y acataban” las recomendaciones de la institución auditora. “Por cierto, esas recomendaciones van en la misma de lo que ya dijera la propia Consejería previamente a que se manifestara la propia Sindicatura. Y eso algo que usted obvia”, apostilló fijándose en el diputado. Gutiérrez opinó que Costillas “ataca al Centro Niemeyer, intentando ser grandilocuente, hiperbólico": "Es una lástima que tenga que acudir a este tipo de insinuaciones para encontrar el foco”.