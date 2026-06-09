Reestructuración en el Ayuntamiento de Soto del Barco: el consistorio tendrá nueva teniente de alcalde
Marián Flórez, hasta ahora concejala de Educación, Turismo y Festejos; asume la competencia de Obras y 'asciende' a vicealcaldesa
N. Menéndez
Cambios dentro del Ayuntamiento de Soto del Barco. El Consistorio cerrará el actual mandato con Marián Flórez, hasta el momento concejala de Festejos, Turismo, Participación Ciudadana y Educación, como teniente de alcalde y, además, edil de Obras. Este movimiento hace que Aroa Gutiérrez, hasta ahora vicealcaldesa y encargada del área de Obras, se quede con las carteras de Medio Ambiente y Medio Rural. Según explican fuentes de la Candidatura Independiente Concejo de Soto del Barco (CISB), partido en el gobierno, este movimiento pretende "potenciar el área de Obras de cara a las elecciones del próximo año", en las que José Manuel Lozano, actual alcalde, no se presentará a la reelección, como ya había adelantado en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA.
Marián Flórez era, hasta esta semana, la concejala encargada de varias áreas clave en el Ayuntamiento, como Festejos y Turismo. Sin embargo, dentro de la Candidatura Independiente Concejo Soto del Barco (CISB) ya están empezando a moverse de cara a las próximas elecciones, que se celebrarán en mayo de 2027. Por ello, han decidido que Flórez dé un paso adelante en sus responsabilidades políticas, asumiendo también las carteras de Obras y la vicealcaldía. La idea con la que se trabaja dentro del partido es la de impulsar esta área, la de Obras, durante los últimos meses de mandato.
Marián Flórez asume Obras y la vicealcaldía
La parte perjudicada en este movimiento es Aroa Gutiérrez. La hasta ahora vicealcaldesa pasará a llevar las concejalías de Medio Rural y Medio Ambiente, dando un paso atrás en cuanto a responsabilidad dentro del Ayuntamiento se refiere. La de La Arena había sido, hasta el momento, la número dos del Consistorio, llegando a ejercer como alcaldesa en los momentos en los que José Manuel Lozano, regidor, no estaba disponible. Sin embargo, a un año de las elecciones, el partido ha decidido que dé un paso atrás dentro del Consistorio.
Este movimiento, además, acarrea cambios a nivel monetario. El Ayuntamiento cuenta con tres concejalas liberadas tras liberar el salario del anterior alcalde, Jimi Pérez Lorente. Aroa Gutiérrez, hasta ahora teniente de alcalde, pasará de percibir 30.000 euros brutos anuales a los 22.500 euros que recibía, hasta esta semana, Marián Flórez. También está liberada Rosa Méndez, que ostenta las carteras de Salud, Sanidad y Consumo y percibe 22.500 euros anuales.
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