La revista literaria 'Texedores de Lletres' del IES Carreño Miranda celebra sus 25 años
El gaitero José Manuel Tejedor, que clausuró el primer número de la revista en 2001, participó en la celebración de su veinticinco aniversario
La revista literaria del IES Carreño Miranda, "Texedores de Lletres", ha cumplido veinticinco años y así este martes se ha celebrado en el salón de actos del instituto avilesino, coincidiendo con la entrega anual de los premios del centro, que ha conocido a los ganadores del concurso literario promovido por el Departameno de Lengua y Literatura, así como los galardones del certamen de fotografía matemática, que organizan desde el área de Matemáticas. La convocatoria ha contado con la presencia de los docentes de aquel departamento de Lengua y Literatura como Xosé Ramón Iglesias, Jorge Lueje y Mercedes Ruisánchez ya jubilados, entre otros, que echaron a andar este proyecto en el curso 2000-2001. También asistió el gaitero José Manuel Tejedor, que fue el encargado de cerrar el acto, tal y como hiciera en la clausura del primer número de la revista del centro, allá en la primavera de 2001.
Y es que el nombre de "Texedores de lletres" tiene mucho que ver con el popular disco de "Tejedor", "Texedores de suaños", editado en 1999. Desde sus inicios, "Texedores de lletres" fue concebida como un vehículo de expresión y creatividad para el alumnado e impulsora de textos tanto en asturiano como en castellano, además de "buque insignia" del departamento de Lengua castellana y Literatura.
La revista ha cumplido sus primeros veinticinco años. Sin embargo, el concurso literario ha alcanzado casi su medio siglo. Según detallaron desde el centro educativo, el certamen ya suma 47 ediciones. La directora del IES Carreño Miranda, Natalia Menéndez, valoró la labor de la revista en el último cuarto de siglo en el centro educativo y destacó que "Texedores de lletres" es "un instrumento de creación a disposición de quienes, desde este presente, tejen su futuro" en referencia al alumnado que ha escrito decenas y decenas de historias a lo largo de los veinticinco años de vida de la publicación.
Los asistentes no dudaron en reafirmar la importancia de esta publicación para el centro educativo y es más, auguraron una larga vida para "Texedores de lletres" para que, al menos, alcance "otros veinticinco años más".
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