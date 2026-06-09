La tradición del enramado volverá a las fuentes de Avilés por San Juan

Avilés recupera un año más la tradición del enramada de fuentes por San Juan. En las tardes del 19 y 20 de junio, distintos grupos folclóricos y asociaciones vecinales y culturales se unirán para participar en la decoración de las distintas fuentes de la ciudad. Esta actividad estará acompañada de música, representaciones teatrales y bailes en varios de los puntos avilesinos más icónicos.

A lo largo de los dos días, actuarán los grupos de panderetas y de baile Escontra'l Raigañu y Ximielga la saya. Interpretarán danzas y bailes propios de esta época de solsticio, en la que las plantas y las flores, el agua y las tardes largas con la luz del Sol cobran un papel muy especial. También habrá una representación teatral el sábado 20 de junio, con inicio a las 19.00 horas en la plaza de España. Correrá a cargo de la actriz Ana Morán y el músico David Varela, quienes transmitirán al público la tradición del enramado de las fuentes y el significado del agua en este tiempo.

A pesar de que "las fuentes siempre se enramaron el 23 de junio", cuenta la presidenta de la asociación de vecinos Pedro Menéndez, Pilar Rodríguez, la fiesta será antes del día de San Juan. Esto tiene su explicación, según cuenta Marisa Luque, del grupo de baile Escontra'l Raigañu: "No nos ajustamos a que tenga que ser el mismo día de San Juan, sino que celebramos el mes del solsticio, que es junio, alrededor del día festivo. Cuando son las fiestas de San Pedro, por ejemplo, se empiezan a celebrar dos o tres días antes y acaban el mismo día o uno después".

El viernes 19 de junio es el turno del enramado de la asociación de vecinos Pedro Menéndez, que se encargarán de 15.00 a 22.00 horas del enramado de la fuente de los Caños de San Francisco y la fuente de Doña Rolindes, en la calle La Fruta. También estará la asociación cultural Los Caños de Rivero, que se encargarán a las 19.00 horas de la fuente de Los Caños de Rivero. Por otro lado, la compaña L'Asoleyada también se encargará de todas las fuentes ya mencionadas entre las 15.00 y las 22.00 horas.

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Para el 20 de junio, es el turno de la asociación cultural Sabia Nueva. A partir de las 20.00 horas estarán en la fuente de la plaza de la Merced, las láminas de agua, y en la fuente de la plaza del Carbayo.