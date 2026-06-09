Los vecinos de Avilés piden un parking de autocaravanas para desahogar los aparcamientos de la ciudad: "Es un infierno, en verano no hay un sitio libre"

“Avilés es un infierno para aparcar, en verano no hay ningún sitio libre”, asegura Sergio Flórez, vecino del Quirinal, que resume, con estas palabras, el sentir de muchos avilesinos. Pese a que el gobierno local ha llevado a cabo en los últimos años una política de construcción de estacionamientos disuasorios alejados del centro y la zona azul favorece la rotación, son muchos los residentes que señalan problemas para aparcar. Incluso en los grandes parkings gratuitos, en los que, dicen, cada vez se padece más la presencia perenne de algunas autocaravanas. Por ello, piden la construcción de un espacio específico para estos vehículos de gran tamaño: “Hay que crear un área propia y grande para no tenerlas los aparcamientos comunes”.

“Es un problema que existe, eso está claro. Cada autocaravana aparcada ocupa dos plazas, y aquí, tanto en verano como en invierno, cada vez hay más. Al ser zona blanca, acaban estacionadas durante varias semanas”, señala Agustín Suárez, vecino de El Quirinal, que denuncia esta práctica en el aparcamiento gratuito del complejo deportivo del barrio. Pese a sus quejas, Suárez se muestra comprensivo con los autocaravanistas: “Entiendo que pagan la viñeta como todo el mundo y tienen todo el derecho del mundo a utilizar el aparcamiento, faltaría más. Pero lo ideal sería que tuviesen una zona destinada para ellas, para que dejen ahí sus caravanas y se liberen huecos aquí”.

Los barrios piden un área para autocaravanas

Julio Andrés Cuesta lleva varias semanas trabajando en la zona y ha padecido en sus carnes los problemas de aparcamiento que hay tanto en el Quirinal como en el resto de Avilés. “Las caravanas a mí no me molestan porque vengo a primera hora y hay huecos, pero al poco esto se llena ya, eso es cierto”, detalla el avilesino, que confiesa que acabó abandonado la ciudad, entre otros motivos, por lo complicado que es aparcar. “Los precios de los garajes están prohibitivos, y me acabé yendo a vivir a Castrillón”, asegura el trabajador, que también aboga por la creación de un área para autocaravanistas.

“Si lo tienen en Trasona y Salinas, ¿por qué no puede haber una en Avilés? Sería beneficioso para todo el mundo”, indica Concha Jiménez, que reside en La Grandiella, donde hay otro de los aparcamientos disuasorios. Allí hay dos plazas exclusivamente reservadas para autocaravanas, pero lo cierto es que, en los diferentes huecos que tiene este aparcamiento, hay decenas de ellas estacionadas. “Claro que tienen derecho a dejar aquí sus vehículos, pero lo mejor sería que tuviesen un lugar reservado para ellos. Así tendrían vigilancia especial y los servicios que necesitan, y los demás no tendrían tantos problemas para dejar el coche aquí”, apunta la vecina.

El Quirinal y La Grandiella, puntos de conflicto

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Sandro Arias critica un punto en contra de las autocaravanas. “No hay rotación, que es la clave en este tipo de aparcamientos. No puede ser que aparquen aquí sus vehículos durante semanas y nadie diga nada. Así los vecinos de la zona tenemos imposible dejar el coche, porque están siempre las plazas ocupadas por los mismos”, señala el avilesino, que añade que “aunque paguen impuestos igual que el resto, tendría que ponerse un cierto control”. “No se puede comparar un coche normal con una caravana, por eso convendría actuar con ellas”, sentencia.