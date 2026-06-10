Asturias lanza Conecta Taxi, una plataforma para reservar viajes inmediatos o con 48 horas de antelación

Reservar un taxi ya es posible desde esta mañana a través de la plataforma de movilidad Conecta, es decir, la aplicación móvil para el transporte público del Principado amplía su oferta multimodal. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Federación Asturiana del Taxi, la Asociación del Taxi y las catorce radioemisoras que operan en Asturias.

El nuevo servicio fue presentado este miércoles en Avilés por el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad sostenible del Principado, Jorge García, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. "Conecta crece, la plataforma de movilidad del Gobierno de Asturias, crece en Asturias en servicios y con el sector del taxi. Desde hoy, la aplicación va a permitir reservar un taxi de manera inmediata o programar reservas con 48 horas de antelación. El acuerdo con las diferentes asociaciones del taxi permite tener a lo largo de este mes de junio más de 800 taxistas disponibles para la reserva de los usuarios de Conecta a través de la aplicación", detalló Jorge García.

Avilés marca el punto de partida de la implantación de Conecta Taxi, que permitirá a los usuarios de Conecta solicitar de forma inmediata o reservar los cien taxis integrados en las dos radioemisoras de la ciudad para realizar desplazamientos con origen en el tercer concejo asturiano en población. La elección de Avilés para la puesta en servicio de la primera fase de implantación responde a la alta penetración del servicio de movilidad Conecta en el municipio. Más del 54 por ciento de la población de Avilés, que suman 41.300 personas, son titulares de la tarjeta azul "que permite viajar por toda la comunidad en transporte público por un máximo de 30 euros al mes", abundó García, quien detalló que además de reservar los servicios de taxi, la aplicación incluirá la tarifa si es el viaje se desarrolla dentro del municipio según un taxímetro, pero que podrán tener también como novedad en esos viajes interurbanos un precio estimado de cuánto costará el trayecto.

El taxista avilesino Manuel López con la aplicación de Conecta. / Luisma Murias

Con este salto de ConectaTaxi, integrado dentro de Conecta, el Principado tiene por objetivo "ayudar en la digitalización del sector en Asturias, con una plataforma a su servicio 100% pública, que ya tiene más de 450.000 usuarios". "Es decir, acercaremos el taxi a estos 450.000 usuarios", remarcó el viceconsejero de Infraestructura y Movilidad, quien detalló además que la primera fase abre en Avilés con 100 taxis y continuará en las próximas semanas con ochocientos vehículos más de doce municipios de Asturias, de los más poblados, donde están asentadas las 14 radioemisoras. "No nos olvidamos del resto de Asturias donde no hay radioemisoras y por eso a lo largo del verano todos los taxistas y las taxistas independientes que trabajan en Asturias, a través de unos formularios y una aplicación gemela, podrán integrarse también dentro de ConectaTaxi", detalló.

García entiende que con esta nueva medida avanza la digitalización. "El sector del taxi siempre ha sido muy competitivo y siempre ha conocido y ha sabido conocer y detectar las necesidades en los ámbitos urbanos y más cercanos a la población", señaló el viceconsejero que apuntó además que la nueva plataforma pone a disposición del público más joven como al resto de usuarios del taxi, que "es un sector muy atomizado, es decir, con muchas personas y autónomos que de otra manera no podrían hacer esta inversión en la digitalización del sector". Esta nueva plataforma permitirá que los taxistas asturianos "puedan competir en igualdad de condiciones con otras plataformas de movilidad" (en referencia a Uber y VTC en general) que es verdad que tienen restringido su ámbito de actuación a los desplazamientos interurbanos, pero que ya han llegado a Asturias. "Llevamos más de un año trabajando en este proyecto y hoy ve la luz, esperamos que a finales de verano, pueda estar disponible en todo Asturias", apuntó Jorge García.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, celebró la inclusión del taxi en el servicio Conecta. "Avilés tiene una vocación clara de ir transitando hacia una movilidad pública en óptimas condiciones y que facilite la movilidad de la ciudadanía", indicó la regidora, que valoró la labor del taxi en la ciudad. "El taxista muchas veces es el primer contacto con la ciudad del ciudadano y del turista y de la persona que viene de fuera, por lo tanto es un sector que marca mucho la imagen de la ciudad, así que nos interesa mucho estar siempre en colaboración con ellos, hacerlos lo más competitivos posibles", apuntó la alcaldesa. Monteserín celebró que los usuarios que demandan un taxi puedan reservar de un día para otro con la aplicación y tener la información del coste de esa reserva.

"Todos estábamos interesados en que saliera adelante este proyecto de la consejería de Movilidad porque entendíamos que entrañaba una gran vía de futuro para el sector", expresó Manuel Arnaldo Alba, responsable de Asotaxi. "Se trata de buscar acercar el mercado digital al sector del taxi, de forma que nos podamos beneficiar de las ventajas que proporciona", añadió.

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Ildefonso Llorente Bastián, de la Federación Asturiana del Taxi, detalló que la oportunidad brindada por el Principado de sumarse a esta iniciativa a coste cero "era imposible de rechazar. "Hicieron todos los esfuerzos posibles para sacar adelante esta aplicación, que con los tiempos que corremos la gente cada vez utiliza más las aplicaciones y encima enfrente tenemos adversarios que nos van a complicar la vida", concluyó.