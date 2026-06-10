La Candidatura Independente Concejo Soto del Barco afirma que el relevo de la teniente de alcaldesa es "una decisión exclusiva del Alcalde"

“El que quita y pone tenientes de alcalde es el propio alcalde, el partido no pinta nada en esas decisiones”. Jaime Menéndez Corrales, presidente de la Candidatura Independiente Concejo de Soto del Barco y exalcalde del concejo, ha querido aclarar que su partido no tiene nada que ver con los recientes cambios que han tenido lugar en Soto del Barco. Marián Flórez, hasta ahora concejala de Turismo y Educación, ha “ascendido” a primera teniente de alcalde, sustituyendo a Aroa Gutiérrez, que pierde la cartera de Obras y se queda con Medio Ambiente y Medio Rural.

“El alcalde ha sido el que ha procedido, mediante una resolución, a hacer la remodelación del gobierno”, explica Menéndez Corrales, que revela que “no me he reunido con el grupo municipal desde el fallecimiento de Jimi Pérez Lorente, salvo para designar a su sucesor”. “Hasta ahora no se ha contado con nosotros para nada”, asegura.

Menéndez Corrales se desmarca de los cambios

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Todo esto llega tras la última decisión de José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco. El Consistorio cerrará el actual mandato con Marián Flórez, hasta el momento concejala de Festejos, Turismo, Participación Ciudadana y Educación, como teniente de alcalde y, además, edil de Obras. Este movimiento hace que Aroa Gutiérrez, hasta ahora vicealcaldesa y encargada del área de Obras, se quede con las carteras de Medio Ambiente y Medio Rural.