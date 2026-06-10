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El curso de inclusión laboral "Formatéate con Garantía" llega a su fin

El taller de 300 horas, impulsado por Secretariado Gitano, contó con la participación de doce jóvenes

Clausura del curso de inclusión laboral en el Espacio Maqua.

Clausura del curso de inclusión laboral en el Espacio Maqua. / A.A.

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Julia G. Domingo

Avilés

El concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero, clausuró este miércoles el taller de empleo 'Formatéate con Garantía' dirigido a jóvenes en dificultad social e impulsado por la Fundación Secretariado Gitano. El curso ha contado con la participación de doce jóvenes que han recibido una formación de 300 horas para poder acceder al mercado laboral orientado al sector del comercio. Esta iniciativa cuenta con fondos europeos a través de la Financiación del Ministerio de Trabajo y de La Caixa, y la colaboración del Principado y el Ayuntamiento de Avilés.

Guerrero felicitó a los participantes en el taller durante el acto de clausura celebrado en el Espacio Maqua, ubicado en la calle La Cámara. El concejal destacó en su intervención que “la vivienda y el empleo” son dos cuestiones básicas “para poder realizar un proyecto de vida”. “Al final a mayor formación, mayor libertad, libertad para poder elegir y poder hacer la vida que uno desea construir”, indicó el concejal de Formación y Empleo al alumnado de este curso formado por diez chicas y dos chicos. Guerrero animó a los asistentes a seguir adelante con proyectos formativos, que son claves para acceder al mercado laboral.

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El acto contó además con la participación de Secretariado Gitano en Asturias, Víctor García Ordás y las docentes y tutoras del curso en una jornada en la que también recibieron diplomas las personas participantes en los cursos de comedor escolar y el de experto en limpieza de inmuebles.

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