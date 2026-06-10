El edificio Fuero acogerá actividades para jóvenes durante la Noche Blanca

Los jóvenes también tendrán su programación especial durante la Noche Blanca. El Espacio Joven, dependiente del área de Juventud municipal, desarrollará una serie de actividades a partir de las 18.30 horas del viernes. El programa incluye un micro abierto de poesía, un taller de improvisación teatral o un karaoke, entre otras propuestas con las que Espacio Joven da paso a su programación de Verano Joven. Todas las actividades serán de acceso libre hasta completar aforo y tendrán lugar en el edificio Fuero y en su patio.

La jornada comenzará con un espectáculo de escenas improvisadas por los jóvenes del taller de improvisación. La tarde seguirá con un micro abierto de poesía, en el que se compartirán poemas propios y ajenos, fragmentos de canciones, monólogos o pensamientos e inquietudes que los participantes deseen compartir. Esta actividad se realizará a las 19.30 horas y una hora más tarde, a las 20.30 se fomentará la creatividad y comunicación a través de un taller participativo de improvisación teatral. La jornada culminará a las 21.30 horas con una sesión de karaoke, abierto a todos los participantes en estas actividades pensadas para jóvenes.

Al margen de esta programación, los responsables del Espacio Joven municipal han diseñado otras propuestas paralelas que han denominado "Microactividades", entre ellas están la elaboración de una columna poética, un tendal de poesía e incluso un photocall, entre otras.

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La propuesta tiene por objetivo convertirse en un punto de encuentro para que los jóvenes disfruten con actividades de ocio alternativo y culturales con especial atención al teatro, la palabra y la música.