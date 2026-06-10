Empate de delegados en las elecciones sindicales en la Junta del Ayuntamiento entre UGT y SIPLA

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Avilés -el órgano de representación de los trabajadores funcionarios- ha renovado su composición tras las elecciones sindicales que se celebraron este miércoles. Votaron 366 personas, es decir, el 82,8% de un censo total formado por 442. La candidatura más votada fue la del sindicato UGT, que obtuvo 115 sufragios. Le siguió muy de cerca SIPLA, con 96 votos, mientras que Avanza logró 87 apoyos. Por detrás quedaron USIPA, con 34 votos, y USO, con 27. En la votación se contabilizaron además dos votos en blanco y cinco nulos.

Los 13 delegados de la Junta de Personal quedaron distribuidos finalmente de este modo: cuatro representantes para UGT, cuatro para SIPLA, tres para Avanza, uno para USIPA y uno para USO. Los resultados de 2026 mantienen cierto equilibrio con los de las elecciones de 2022, tras las que el SIPLA obtuvo la presidencia de la Junta. Entonces, Avanza y UGT habían obtenido cuatro delegados cada uno, mientras que SIPLA contaba con tres representantes y USIPA con dos. Los nuevos resultados permiten a UGT mantener intacta su representación, con cuatro delegados, mientras que SIPLA gana un representante y se sitúa también con cuatro. Por el contrario, Avanza pierde un delegado respecto al anterior mandato y pasa de cuatro a tres. También retrocede USIPA, que reduce su presencia de dos a un representante.

La principal novedad de estos comicios, por tanto, es la entrada de USO en la Junta de Personal con un delegado, logrando representación por primera vez en este órgano. De este modo, la representación sindical pasa de estar repartida entre cuatro organizaciones a contar con cinco fuerzas distintas, configurando una Junta de Personal más plural.

Elecciones de laborales

Por otra parte, las elecciones a representantes sindicales del personal laboral en el Ayuntamiento de Avilés -el comité de empresa- siguen sin fecha. En un principio habían estado marcadas para este miércoles, pero el sindicato Avanza hizo una reclamación judicial que fue atendida, con lo que estos comicios quedaron pospuestos.

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El pasado día 2, la mesa electoral no resolvió la crisis -venía a cuenta del calendario electoral y, en consecuencia, del censo-. Se da la circunstancia de que con el proceso de funcionarización llevado a cabo en el Ayuntamiento de Avilés estos meses pasados, la lista de personal laboral se redujo notablemente: las 45 maestras de las escuelinas de Avilés salieron de ese censo para a pasar a depender del Principado de Asturias. Así que bajaron los delegados elegibles: de cinco, a uno. Según el último censo oficial de trabajadores laborales sólo tienen derecho a voto 28 votos. Y a ese número de electores sólo le corresponde un delegado.