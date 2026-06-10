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La escritora y experta forestal Noelia Velasco presenta su libro este viernes en la Casa de las mujeres

La autora presentará su última novela "El bosque en mí" dentro de las actividades de la Noche Blanca de Avilés

Noelia Velasco

Noelia Velasco / MYRIAM MANCISIDOR

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Julia G. Domingo

Avilés

La escritora Noelia Velasco presentará este viernes su última novela, "El bosque en mí". La actividad está incluida en la programación de la Noche Blanca. La cita será en la Casa de las Mujeres a partir de las 18.00 horas. La también experta en educación ambiental dará a conocer en Avilés el contenido de su tercer trabajo literario.

La charla de Velasco forma parte del ciclo "Viernes con voz femenina". La autora habla en "El bosque en mí" sobre la investigación del ecosistema forestal desde la visión científica, "pero sin olvidar el soporte espiritual en el que la vida se desarrolla". La obra se centra además en el reconocimiento de plantas silvestres comestibles y medicinales, asesorando a restaurantes y particulares que deseen conocer e incorporar en su día a día la proximidad de este tipo de vegetación.

La escritora avilesina inició su andadura literaria con "Una ventana al bosque" con la que fue galardonada en 2023 con el Premio de Literatura de la Editorial Desnivel en su XXV Aniversario. Su segunda novela se titula "En la vereda".

Noelia Velasco es además de escritora guía de naturaleza, monitora forestal y fotógrafa, con formación multidisciplinar en gestión forestal, educación medioambiental y como guía de montaña y sendas verdes. Actualmente trabaja como guía de naturaleza en el jardín histórico de la Fundación Museo Evaristo Valle de Gijón.

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El acto contará con la presencia de la concejala de Igualdad de Avilés, Lucía Fernández Ron.

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