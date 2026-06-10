El Espacio Joven se suma a la Noche Blanca de Avilés: estas son las actividades que acogerá

El próximo viernes, con motivo de la celebración de la Noche Blanca de Avilés, el Espacio Joven abrirá sus puertas para ofrecer una programación especial centrada en la creatividad, la expresión artística y la participación activa de la juventud.

La propuesta reunirá diferentes actividades culturales que convertirán el espacio en un punto de encuentro para jóvenes y para todas aquellas personas interesadas en disfrutar de una tarde dinámica en la que el teatro, la palabra y la música serán los principales protagonistas.

Teatro, poesía y música en el Espacio Joven

La programación comenzará a las 18.30 horas con un espectáculo de escenas improvisadas, una actividad en la que la espontaneidad, el humor y la interacción con el público marcarán el desarrollo de las actuaciones. A través de diferentes propuestas escénicas creadas en el momento, las personas jóvenes del taller de Improvisación del Espacio Joven demostrarán cómo la creatividad puede convertirse en una herramienta de expresión y conexión con el público.

A las 19.30 horas tendrá lugar un micro abierto de poesía, un espacio destinado a compartir poemas propios o ajenos, fragmentos de canciones, relatos breves, monólogos e incluso interpretar una canción, en un ambiente cercano y acogedor. La actividad busca fomentar la expresión artística y ofrecer una plataforma para que las voces jóvenes puedan mostrar sus inquietudes, experiencias y sensibilidades a través de la palabra.

Un micro abierto para dar voz a los jóvenes

La programación continuará a las 20.30 horas con un taller participativo de improvisación teatral, una experiencia abierta a todas las personas que deseen acercarse a las técnicas de la improvisación desde una perspectiva lúdica y colaborativa. A través de juegos y dinámicas grupales, las personas asistentes podrán experimentar con la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo.

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La jornada culminará a las 21.30 horas con Sing Out Loud, una gran noche de karaoke concebida como un espacio festivo y participativo en el que las personas asistentes podrán animarse a interpretar sus canciones favoritas y compartir una experiencia colectiva basada en la diversión y la convivencia.