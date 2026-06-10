El paseo Manuel Ponga estrena nueva imagen: plantan 56 nuevos árboles en la zona

El paseo Manuel Ponga, en la ría de Avilés, estrena nueva imagen. Ahora, el paseo presume de tener 56 nuevos árboles que proporcionarán sombra a los viandantes y facilitarán una mejor integración urbana con la ciudad, tratando de apantallar el tráfico rodado, pero sin llegar a generar una barrera arbórea, con el objetivo de mantener la conexión visual del frente de ría. La actuación ha corrido a cargo de la Autoridad Portuaria de Avilés.

Estos 56 árboles se ubican en el eje del tronco de los parterres que discurren longitudinalmente a lo largo del paseo Manuel Ponga. Su plantación se ha realizado en tresbolillo, manteniendo siempre una distancia mínima de 4 metros del tronco al borde de la carretera y una distancia mínima de 5 metros entre unidades, al objeto de que, cuando consigan un porte elevado, no invadan, en la medida de lo posible, el vial de Conde Guadalhorce.

Una nueva imagen para el paseo Manuel Ponga

Se han dejado espacios diáfanos entre agrupaciones de árboles, de modo que no se produzca una alineación continua de la plantación a lo largo del kilómetro de paseo. Se han elegido las especies teniendo en cuenta la coloración de las hojas, así como la de los troncos, de manera que embellezcan y den colorido a la zona con los cambios estacionales.

Dentro de cinco años, estos 56 árboles podrían estar absorbiendo, de media, 1,2 toneladas de CO2 al año, lo que equivale, aproximadamente, a las emisiones de un vehículo de gasolina tras haber recorrido entre 7.000 y 8.000 kilómetros.

Árboles para dar sombra y absorber CO2

Los trabajos han consistido en el suministro y plantación de los árboles indicados, incluyendo la apertura del hoyo de plantación, mediante medios mecánicos y manuales, y su entutorado, con dos tutores por árbol. Se ha tenido especial cuidado para no afectar a las numerosas canalizaciones de servicios eléctricos de iluminación, riego y alcantarillado en la zona de trabajo.

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Se realizará un primer abonado tras la plantación de cada ejemplar y otro transcurrido un año, ambos con abono mineral y acompañados de riego. La Autoridad Portuaria de Avilés ha adjudicado estos trabajos a la empresa Jardibego, por un importe de 17.855 euros.